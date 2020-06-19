У митрополита Вінницького і Барського Симеона виявили коронавірус. Сталося це під час обстеження, яке робили у процесі планового лікування хронічного захворювання. Владика Симеон, нагадаємо, у 2018 році перейшов із Московського патріархату до ПЦУ.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 у митрополита Симеона 18 червня повідомили у пресслужбі Вінницько-Барської єпархії ПЦУ, якою владика керує.

Нагадаємо В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби

У єпархії проінформували про таке:

Митрополит Симеон перебуває під наглядом медиків у лікарні.

Усі, хто контактував із ним, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору тести на коронавірус вже здали та очікують результатів.

та очікують результатів. У храмі, де правив службу владика, провели дезінфекцію.

В Україні загалом і у Вінницькій області зокрема кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом зростає. З огляду на це у Вінницько-Барській єпархії Православної церкви України вкотре закликали людей дотримуватися карантинних обмежень.

Митрополит Симеон, нагадаємо, один із двох архієреїв УПЦ Московського патріархату, які у 2018 році відвідали Об'єднавчий собор православних церков України.

Коронавірус у Вінницькій області станом на 18 червня виявили у 1563 людей. Загалом в Україні вже 34064 випадки інфікування.