Коронавірус неочікувано виявили у митрополита ПЦУ у Вінницькій області
У митрополита Вінницького і Барського Симеона виявили коронавірус. Сталося це під час обстеження, яке робили у процесі планового лікування хронічного захворювання. Владика Симеон, нагадаємо, у 2018 році перейшов із Московського патріархату до ПЦУ.
Про позитивний результат тесту на COVID-19 у митрополита Симеона 18 червня повідомили у пресслужбі Вінницько-Барської єпархії ПЦУ, якою владика керує.
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У єпархії проінформували про таке:
- Митрополит Симеон перебуває під наглядом медиків у лікарні.
- Усі, хто контактував із ним, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору тести на коронавірус вже здали та очікують результатів.
- У храмі, де правив службу владика, провели дезінфекцію.
В Україні загалом і у Вінницькій області зокрема кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом зростає. З огляду на це у Вінницько-Барській єпархії Православної церкви України вкотре закликали людей дотримуватися карантинних обмежень.
Коронавірус у Вінницькій області станом на 18 червня виявили у 1563 людей. Загалом в Україні вже 34064 випадки інфікування.