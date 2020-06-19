У митрополита Винницкого и Барского Симеона обнаружили коронавирус. Произошло это во время обследования, которое делали в процессе планового лечения хронического заболевания. Владыка Симеон, напомним, в 2018 году перешел из Московского патриархата в ПЦУ.

О положительном результате теста на COVID-19 у митрополита Симеона 18 июня сообщили в пресс-службе Винницко-Барской епархии ПЦУ, которой владыка управляет.

Напомним В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы

В епархии проинформировали о нижеследующем:

Митрополит Симеон находится под наблюдением медиков в больнице.

Все, кто контактировал с ним, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора тесты на коронавирус уже сдали и ожидают результатов.

В храме, где служил владыка, провели дезинфекцию.

В Украине в целом и в Винницкой области в частности количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом растет. Учитывая это в Винницко-Барской епархии Православной церкви Украины в очередной раз призвали людей соблюдать карантинные ограничения .

Митрополит Симеон, напомним, один из двух архиереев УПЦ Московского патриархата, которые в 2018 году посетили Объединительный собор православных церквей Украины.