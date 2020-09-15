В Україні не спадає захворюваність на коронавірус – за минулу добу хворобу виявили у 2 905 людей. 20 областей не готові до послаблення карантину. На окупованому Донбасі гуманітарна катастрофа через COVID-19. Довели, що коронавірус може пошкоджувати мозок. Назвали найшвидший спосіб передачі SARS-CoV-2. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 15 вересня

За минулу добу COVID-19 виявили у 2 905 українців. Від учора внаслідок захворювання померли 53 хворих. Разом з тим, виписали 1 267 пацієнтів – останній ПЛР-тест за їхніми зразками показав негативний результат.

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Від початку пандемії коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 діагностували 159 702 мешканцям Україні. Натомість побороли хворобу вже 70 810 українців, з яких 1 267 за минулу добу.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні

Київ – 17 714 (+285);

Львівська область – 17 243 (+186) ;

Харківська область – 13 160 (+307);

Чернівецька область – 12 394 (+142);

Івано-Франківська область – 11 510 (+153);

Рівненська область – 10 635 (+80);

Одеська область – 9 993 (+306);

Тернопільська область – 9 624 (+390);

Закарпатська область – 8 756 (+81);

Київська область – 7 079 (+118);

Волинська область – 6 428 (+75);

Вінницька область – 4 887 (+43);

Житомирська область – 4 470 (+80);

Хмельницька область – 4 058 (+50);

Дніпропетровська область – 3 430 (+88);

Чернігівська область – 2 846 (+58);

Черкаська область – 2 688 (+109);

Сумська область – 2 553 (+51);

Запорізька область – 2 503 (+100);

Донецька область – 2 154 (+53);

Миколаївська область – 2 114 (+63);

Полтавська область – 1 253 (+30);

Кіровоградська область – 929 (+20);

Херсонська область – 661 (+17);

Луганська область –620 (+20).

Статистика смертності від коронавірусу в областях

Львівська область – 478 (+4);

Чернівецька область – 317 (+5);

Закарпатська область – 286 (+3);

Київ – 283 (+11);

Харківська область – 275 (+3);

Івано-Франківська область – 265 (+4);

Одеська область – 152 (+3);

Рівненська область – 144 (+1);

Київська область – 138 (+2);

Волинська область – 136 (+1);

Тернопільська область – 114 (+5);

Вінницька область – 96;

Житомирська область – 86 (+3);

Хмельницька область – 82(+3);

Дніпропетровська область – 78 (1);

Кіровоградська область – 50;

Миколаївська область – 51 (+3);

Черкаська область – 43;

Сумська область – 39 (+2);

Чернігівська область – 35;

Запорізька область – 33 ;

Донецька область – 32;

Полтавська область – 30 (+2);

Херсонська область – 17;

Луганська область – 4.

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Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 29 інфікованих. Нині у Збройних силах хворіє 662 військових. 1 575 людей подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 729 військовослужбовців і працівників ЗСУ.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 29 інфікованих. Нині у Збройних силах хворіє 662 військових. 1 575 людей подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 729 і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: від учора коронавірус діагностували 145 медикам. Від початку року хворобу діагностували 13 100 медичним працівникам. Щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 104 – померли. Точна кількість одужалих та померлих медпрацівників невідома, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники.

Які області не готові до послаблення карантину

Ситуація залишається незмінною вже упродовж кількох днів. Станом на 15 вересня у 19 областях і Києві не можна пом'якшувати карантин.

До послаблення карантинних обмежень не готові:

Київ; Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Черкаська область; Чернівецька область; Чернігівська область.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал

На окупованому Донбасі гуманітарна катастрофа через COVID-19

Російські найманці заявляють, що станом на 14 вересня на окупованій Донеччині підтвердили 2824 випадків коронавірусу COVID-19. Проте насправді ці дані – значно применшені. Зеленський підкреслив, що там проживає 3 мільйони українців, тобто більше, ніж у деяких європейських країнах. За словами президента, через пандемії коронавірусу на непідконтрольних уряду територіях Донбасу розпочалась гуманітарна катастрофа.

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Новини про коронавірус у світі 15 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 29 294 373 інфікованих коронавірусом. 19 873 212 людей вже одужали, але 928 700 хворих померли від ускладнень COVID-19 чи внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 554 821; Індія – 4 930 236; Бразилія – 4 345 610; Росія – 1 069 873; Перу – 729 619.

Дослідження коронавірусу SARS-CoV-2

Довели, що коронавірус таки може пошкоджувати мозок

Виявилось, що коронавірус може проникати в нейрони через рецептор ACE2 – це білок на поверхні клітини, який вірус використовує для проникнення в клітину і запуску інфекції. Крім того, вчені використовували мікроскоп, щоб побачити, як частки коронавірусу "зароджуються" всередині клітини та з'єднуються з внутрішнім механізмом нейронів, щоб створити нові копії самого себе. Таким чином, вірус викликав метаболічні зміни в сусідніх нейронах, що не були інфіковані. Примітно, що інфікована тканина мозку не заповнилася імунними клітинами, як очікували вчені.

Назвали найшвидший спосіб передачі COVID-19

Вчені виявили, що найшвидше коронавірус передається під час співу. Тож науковці закликали добре подумати, перед тим, як співати чи йти на концерт. Гучний і насичений приголосними звуками спів поширює крапельки у повітрі. Але якщо співак вдягає маску, рівень поширення часточок стає таким самим, як і у звичайної людини.