Згідно з даними Міністерства фінансів, станом на 11 вересня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 витратили 22,9 мільярди гривень, що становить 35% від загальної суми.

На Фонд боротьби з коронавірусом було виділено 66 мільярдів гривень, 22,9 з яких вже витратили. Втім, згідно з даними міністерства, частина цих грошей пішла не лише на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

До теми Захист від COVID-19 чи ремонт доріг: куди пішли гроші з антикоронавірусного фонду

Безпосередньо на охорону здоров'я використали лише 2,3 мільярди гривень з виділених 16,3 мільярдів (тобто 14,2%). На доплати працівникам з ліквідації COVID-19 використали лише 2,5 мільярдів з розрахованих 8,6 мільярдів ( 29%). Натомість на запобігання спалахів коронавірусу передбачено 46,1 мільярдів. Поки що з них використали 24,5% – тобто 11,3 мільярдів.

На що пішли гроші, окрім медицини

На забезпечення правопорядку пішло 95% від виділеної суми – 2,4 мільярди гривень з виділених 2,5 мільярдів.

пішло 95% від виділеної суми – 2,4 мільярди гривень з виділених 2,5 мільярдів. На повернення коштів за пробне ЗНО витратили 100% виділених коштів, тобто усі 52,5 мільйони.

витратили 100% виділених коштів, тобто усі 52,5 мільйони. На будівництво і ремонт доріг використали 26% від виділених грошей – тобто 9,1 мільярдів гривень з 35.

На відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, виділено 524,2 мільйони гривень, які ще не використані,

– йдеться в повідомленні.

А ось на допомогу дітям підприємців (ФОП) на спрощеній системі оподаткування виділили 1,1 мільярд гривень. З них використали 73,2%, тобто 810,3 мільйонів. На соціальну підтримку витратили 8,2 мільярдів з передбачених 9,4 (87,2%). На соціальний захист громадян пішло 9,1 мільярдів з 10,6 виділених коштів (86%).

Цікаво, що на сферу культури виділили 1 мільярд гривень, але поки що його не використали взагалі.