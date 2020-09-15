Согласно данным Министерства финансов, по состоянию на 11 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потратили 22,9 миллиарда гривен, что составляет 35% от общей суммы.

На Фонд борьбы с коронавирусом было выделено 66 миллиардов гривен, 22,9 из которых уже потратили. Впрочем, по данным министерства, часть этих денег пошла не только на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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Непосредственно на здравоохранение использовали лишь 2,3 миллиарда гривен из выделенных 16,3 миллиардов (т.е. 14,2%). На доплаты работникам по ликвидации COVID-19 использовали только 2,5 миллиарда из рассчитанных 8,6 миллиардов (29%). Зато на предотвращение вспышек коронавируса предусмотрено 46,1 миллиарда. Пока из них использовали 24,5% – то есть 11,3 миллиарда.

На что пошли деньги, кроме медицины

На обеспечение правопорядка пошло 95% от выделенной суммы – 2,4 миллиарда гривен из выделенных 2,5 миллиардов.

пошло 95% от выделенной суммы – 2,4 миллиарда гривен из выделенных 2,5 миллиардов. На возврат средств за пробное ВНО потратили 100% выделенных средств, то есть все 52,5 миллиона.

потратили 100% выделенных средств, то есть все 52,5 миллиона. На строительство и ремонт дорог использовали 26% от выделенных денег – то есть 9,1 миллиарда гривен с 35.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 миллиона гривен, которые еще не использованы,

– говорится в сообщении.

А вот на помощь предпринимателям (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения выделили 1,1 миллиарда гривен. Из них использовали 73,2%, то есть 810,3 миллиона. На социальную поддержку потратили 8,2 миллиарда из предусмотренных 9,4 (87,2%). На социальную защиту граждан пошло 9,1 миллиарда с 10,6 выделенных средств (86%).

Интересно, что на сферу культуры выделили 1 миллиард гривен, но пока его не использовали вообще.