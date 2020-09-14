В Україні понад 156 інфікованих коронавірусом, а у світі – понад 29 мільйонів. В країні запрацювали нові зони карантину. Вчені зі Львова виграли грант на створення вакцини проти COVID-19. У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових інфікованих. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 13 вересня

Від учора коронавірус виявили у 2 462 мешканців України. Найбільше нових хворих зареєстрували у Тернопільській області (+352).

Днем раніше Новини про коронавірус 13 вересня: друга хвиля COVID-19, рекорд у Франції

За цей період виписали 650 пацієнтів. Тож загальна кількість українців, що побороли коронавірус, становить 69 543.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 156 797 інфікованих. 3 211 з них померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань. За минулу добу померли 33 хворих.

Статистика хворих на COVID-19 в Україні

Київ – 17 429 (+168);

Львівська область – 17 057 (+143);

Харківська область – 12 853 (+269);

Чернівецька область – 12 252 (+135);

Івано-Франківська область – 11 357 (+142);

Рівненська область – 10 555 (+86);

Одеська область – 9 687 (+205);

Тернопільська область – 9 234 (+352);

Закарпатська область – 8 675 (+50);

Київська область – 6 961 (+112);

Волинська область – 6 353 (+64);

Вінницька область – 4 844 (+36);

Житомирська область – 4 390 (+98);

Хмельницька область – 4 008 (+40);

Дніпропетровська область – 3 342 (+80);

Чернігівська область – 2 788 (+74);

Черкаська область – 2 579 (+84);

Сумська область – 2 502 (+101);

Запорізька область – 2 403 (+56);

Донецька область – 2 101 (+6);

Миколаївська область – 2 051 (+98);

Полтавська область – 1 223 (+28);

Кіровоградська область – 909 (+5);

Херсонська область – 644 (+16);

Луганська область – 600 (+14).

Смертність від коронавірусу в областях України

Львівська область – 474 (+2);

Чернівецька область – 312 (+1);

Закарпатська область – 286 (+3);

Київ – 272 (+3);

Харківська область – 272 (+6);

Івано-Франківська область – 261;

Одеська область – 149;

Рівненська область – 143 (+1);

Київська область – 136 (+1);

Волинська область – 135;

Тернопільська область – 102 (+2);

Вінницька область – 96;

Житомирська область – 83 (+1);

Хмельницька область – 79 (+1);

Дніпропетровська область – 77 (1);

Кіровоградська область – 50 (+1);

Миколаївська область – 48 (+3);

Черкаська область – 43;

Сумська область – 37 (+1);

Чернігівська область – 35;

Запорізька область – 33 ;

Донецька область – 32;

Полтавська область – 28 (+1);

Херсонська область – 17;

Луганська область – 4.

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Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 24 випадки зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіє 665 людей. 1 544 військових подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 636 військових і працівників ЗСУ.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 24 випадки зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіє 665 людей. 1 544 військових подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 636 військових і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус виявили у 73 працівників медичної сфери. Від початку року хворобу діагностували 12 955 медикам. Відомо про щонайменше 8 тисяч випадків одужання серед працівників медичної сфери та 104 смерті від хвороби. Точна кількість одужалих та померлих медиків невідома, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники.

14 вересня розпочало діяти нове епідемічне зонування, яке діятиме наступні 14 днів. За підсумками засідання Київ віднесли до помаранчевої зони, раніше столиця України була жовтою.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

У червоній зоні опинилися:

Чоп Закарпатської області;

Закарпатської області; міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

місто Дубно Рівненської області;

міста Тернопіль , Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області; Великобурлуцький район Харківської області;

місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;

місто Канів Черкаської області;

місто Чернівці , Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області. місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.



Нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня / Дані МОЗ Нове епідемічне зонування в Україні з 14 вересня / Дані МОЗ

Вчені зі Львова виграли грант на створення вакцини проти COVID-19

Львівські вчені отримали грант від Національного фонду досліджень на створення вакцини проти коронавірусу, а також розробки антибіотика для лікування хворих на COVID-19. За словами директора Інституту біології клітин, конкуренція на конкурсі була неймовірна. На розробку вакцини фонд надає 10 мільйонів гривень. Велика частка з них піде на купівлю сучасних приладів. Третину грошей витратять на реактиви та розхідний матеріал, а також на доплати сімом вченим, які займатимуться розробкою.

До теми Київ потрапив до помаранчевої зони карантину: що зміниться для жителів столиці

Новини про коронавірус у світі 13 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі виявили 29 022 358 інфікованих коронавірусом. На щастя, 19 642 116 пацієнтів вже одужали. Втім, 924 580 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 486 401; Індія – 4 754 356; Бразилія – 4 315 687; Росія – 1 059 024; Перу – 716 670.

У ВООЗ повідомили про рекордну кількість нових інфікованих на COVID-19 у світі

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксувала рекордний ріст кількості нових хворих на коронавірус – 307 930 випадків за останні 24 години. Найбільшу кількість заражених за минулу добу зареєстрували в Індії (94 372 нових випадків), США (45 523) і Бразилії (43 718). В Індії та США за добу померла понад тисяча людей, у Бразилії — 874 пацієнти. Попередній щоденний рекорд нових випадків зараження був зафіксований 6 вересня, коли за добу було виявлено 306 857 нових випадків інфікування. Зазначається, що майже чверть від загального числа хворих у світі підтверджено у США – понад 6 мільйонів.

ВООЗ спрогнозувала сплеск смертей від COVID-19 в Європі

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в жовтні-листопаді очікують ріст смертності від коронавірусного захворювання в Європі.