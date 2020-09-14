В Украине более 156 инфицированных коронавирусом, а в мире – более 29 миллионов. В стране заработали новые зоны карантина. Ученые из Львова выиграли грант на создание вакцины против COVID-19. В ВОЗ сообщили о рекордном количестве новых инфицированных. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 13 сентября

Со вчерашнего дня коронавирус обнаружили у 2 462 жителей Украины. Больше всего новых больных зарегистрировали в Тернопольской области (+352).

Днем ранее Новости о коронавирусе 13 сентября: вторая волна COVID-19, рекорд во Франции

За этот период выписали 650 пациентов. Поэтому общее количество украинцев, которые побороли коронавирус, составляет 69 543.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 156 797 инфицированных. 3 211 из них умерли в результате осложнений или сопутствующих заболеваний. За минувшие сутки умерли 33 больных.

Статистика больных COVID-19 в Украине

Киев – 17 429 (+168);

Львовская область – 17 057 (+143);

Харьковская область – 12 853 (+269);

Черновицкая область – 12 252 (+135);

Ивано-Франковская область – 11 357 (+142);

Ровенская область – 10 555 (+86);

Одесская область – 9 687 (+205);

Тернопольская область – 9 234 (+352);

Закарпатская область – 8 675 (+50);

Киевская область – 6 961 (+112);

Волынская область – 6 353 (+64);

Винницкая область – 4 844 (+36);

Житомирская область – 4 390 (+98);

Хмельницкая область – 4 008 (+40);

Днепропетровская область – 3 342 (+80);

Черниговская область – 2 788 (+74);

Черкасская область – 2 579 (+84);

Сумская область – 2 502 (+101);

Запорожская область – 2 403 (+56);

Донецкая область – 2 101 (+6);

Николаевская область – 2 051 (+98);

Полтавская область – 1 223 (+28);

Кировоградская область – 909 (+5);

Херсонская область – 644 (+16);

Луганская область – 600 (+14).

Смертность от коронавируса в областях Украины

Львовская область – 474 (+2);

Черновицкая область – 312 (+1);

Закарпатская область – 286 (+3);

Киев – 272 (+3);

Харьковская область – 272 (+6);

Ивано-Франковская область – 261;

Одесская область – 149;

Ровенская область – 143 (+1);

Киевская область – 136 (+1);

Волынская область – 135;

Тернопольская область – 102 (+2);

Винницкая область – 96;

Житомирская область – 83 (+1);

Хмельницкая область – 79 (+1);

Днепропетровская область – 77 (1);

Кировоградская область – 50 (+1);

Николаевская область – 48 (+3);

Черкасская область – 43;

Сумская область – 37 (+1);

Черниговская область – 35;

Запорожская область – 33 ;

Донецкая область – 32;

Полтавская область – 28 (+1);

Херсонская область – 17;

Луганская область – 4.

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Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 24 случая заражения коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах болеет 665 человек. 1 544 военных преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 636 военных и работников ВСУ.

за последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 24 случая заражения коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах болеет 665 человек. 1 544 военных преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 больных умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 636 военных и работников ВСУ. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 73 работников медицинской сферы. С начала года болезнь диагностировали 12 955 медикам. Известно про не менее 8 тысяч случаев выздоровления среди работников медицинской сферы и 104 смерти от болезни. Точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.

14 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, которое будет действовать следующие 14 дней. По итогам заседания Киев отнесли к оранжевой зоне, ранее столица Украины была желтой.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

В красной зоне оказались:

Чоп Закарпатской области;

Закарпатской области; города Ивано-Франковск , Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь , Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы , Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

, Герцеивский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области. город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.



Новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября / данные Минздрава Новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября / данные Минздрава

Ученые из Львова выиграли грант на создание вакцины против COVID-19

Львовские ученые получили грант от Национального фонда исследований на создание вакцины против коронавируса, а также разработке антибиотика для лечения больных COVID-19. По словам директора Института биологии клеток, конкуренция на конкурсе была невероятная. На разработку вакцины фонд предоставляет 10 миллионов гривен. Большая доля из них пойдет на покупку современных приборов. Треть денег потратят на реактивы и расходный материал, а также на доплаты семерым ученым, которые будут заниматься разработкой.

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Новости коронавирус в мире 13 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 29 022 358 инфицированных коронавирусом. К счастью, 19 642 116 пациентов уже выздоровели. Впрочем, 924 580 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 486 401; Индия – 4 754 356; Бразилия – 4 315 687; Россия – 1 059 024; Перу – 716 670.

В ВОЗ сообщили о рекордном количестве новых инфицированных COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный рост числа новых больных коронавирусом – 307 930 случаев за последние 24 часа. Наибольшее количество зараженных за минувшие сутки зарегистрировали в Индии (94 372 новых случаев), США (45 523) и Бразилии (43 718). В Индии и США за сутки скончалась более тысячи человек, в Бразилии — 874 пациента. Предыдущий ежедневный рекорд новых случаев заражения был зафиксирован 6 сентября, когда за сутки было выявлено 306 857 новых случаев инфицирования. Отмечается, что почти четверть от общего числа заболевших в мире подтверждено в США – более 6 миллионов.

ВОЗ спрогнозировала всплеск смертей от COVID-19 в Европе

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в октябре-ноябре ожидают рост смертности от коронавирусного заболевания в Европе.