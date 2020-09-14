Украинского туриста, застрявшего в Египте из-за положительного теста на коронавирус, до сих пор в течение 7 дней не осмотрел врач.

Как пишет издание ТСН, украинец Евгений прилетел с родственниками на курорт в египетский Шарм-эль-Шейх 6 сентября. Там он сдал ПЦР-тест на коронавирус, а вечером узнал о положительном результате.

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Напомним, 10 сентября родные Евгения вернулись в Украину, но его же не пустили на самолет и вернули на карантин в отель. К номеру Евгения приставили охрану, чтобы он никуда не выходил.

Родственники мужчины рассказали, что они несколько раз обращались с просьбой к своей страховой компании, туроператору и работникам отеля, чтобы они прислали медика, однако это было безрезультатно.

"Дали аскорбиновую кислоту и витамины для глаз"

Сначала нас заверили в том, что больному дадут лекарства и вызовут врача, но его так и не было. С ресепшена отеля принесли "лекарство" – аскорбиновую кислоту и витамины для глаз. Впоследствии наш гид, страховая компания и ресепшен отеля утверждали, что врач к нам уже не приедет, потому что у нас нет никаких симптомов болезни. С предоставлением врача страховая ссылалась на отель, а отель, в свою очередь, на страховую, в результате врача так и не было. Никто даже не пришел померить температуру,

– признался брат Евгения Никита.

Украинец с COVID-19 рассказал, что чувствует себя в целом нормально, но у него несильный насморк, першение в носоглотке и небольшая температура. Он подозревает, что причиной этого может быть резкий перепад температуры на улице и в номере, где работает кондиционер.

Родные Евгения волнуются за состояние его здоровья, ведь симптомы COVID-19 может диагностировать только медик.

"Страховая говорит обращаться в ассистирующую компанию, чтобы прислали мне врача, а в этой компании говорят писать запрос в страховую. Сказали на сайте страховой найти Э-мейл адрес и туда посылать запрос", – сказал больной украинец.

В "Пегас Туристик" рассказали, что турист имеет на руках полис медицинского страхования от компании "Европейское туристическое страхование" с покрытием в 30 тысяч евро, что также покрывает лечение коронавируса, который был в составе турпакета.

"В настоящее время ООО "Пегас Туристик" не получало информацию о том, что турист нуждался или нуждается в медицинской помощи, и ему было отказано в ней. По имеющейся у нас информации, болезнь туриста проходит бессимптомно. Турист не нуждается в помощи врача. Если туристу необходимо лечение он имеет возможность обратиться по телефонам, указанным в страховом полисе и получить е ", – добавили в "Пегас Туристик".

В компании отметили, что стоимость самоизоляции возьмет на себя отель, а украинец должен оплатить стоимость повторного теста на коронавирус и новый обратный билет на самолет. Однако, как исключение, туроператор предоставит ему билет бесплатно, когда он будет на руках сертификат о негативном повторный тест на коронавирус.