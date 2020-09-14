Українського туриста, який застряг в Єгипті через позитивний тест на коронавірус, досі протягом 7 днів не оглянув лікар.

Як пише видання ТСН, українець Євген прилетів з родичами на курорт в єгипетський Шарм-ель-Шейх 6 вересня. Там він здав ПЛР-тест на коронавірус, а ввечері дізнався про позитивний результат.

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Нагадаємо, 10 вересня рідні Євгена повернулись до України, але його ж не впустили на літак і повернули на карантин в готель. До номера Євгена приставили охорону, аби він нікуди не виходив.

Родичі чоловіка розповіли, що вони кілька разів звертались з проханням до своєї страхової компанії, туроператора та працівників готелю, аби вони прислали медика, однак це було безрезультатно.

"Дали аскорбінову кислоту і вітаміни для очей"

Спершу нас запевнили у тому, що хворому дадуть ліки і викличуть лікаря, але його так і не було. З рецепції готелю принесли "ліки" — аскорбінову кислоту і вітаміни для очей. Згодом наш гід, страхова компанія і рецепція готелю стверджували, що лікар до нас вже не приїде, бо у нас немає жодних симптомів хвороби. В наданні лікаря страхова посилалась на готель, а готель, своєю чергою, на страхову, в результаті лікаря так і не було. Ніхто навіть не прийшов поміряти температури,

– зізнався брат Євгена Микита.

Українець з COVID-19 розповів, що почувається загалом нормально, однак має несильний нежить, першіння в носоглотці та дещо збільшену температуру. Він підозрює, що причиною цього може бути різкий перепад температури на вулиці і в номері, де працює кондиціонер.

Рідні Євгена хвилюються за стан його здоров'я, адже симптоми COVID-19 може діагностувати лише медик.

"Страхова каже звертатись в асистуючу компанію, щоб прислали мені лікаря, а в цій компанії кажуть писати запит до страхової. Сказали на сайті страхової знайти Е-мейл адрес і туди надсилати запит", – сказав хворий українець.

У "Пегас Туристик" розповіли, що турист має на руках поліс медичного страхування від компанії "Європейське туристичне страхування" з покриттям в 30 тисяч євро, що також покриває лікування коронавірусу, який був у складі турпакету.

"Наразі ТОВ "Пегас Туристик" не отримувало інформацію про те, що турист потребував чи потребує медичної допомоги, і що йому було відмовлено в ній. За наявною у нас інформацією, хвороба туриста проходить безсимптомно. Турист не потребує допомоги лікаря. Якщо туристу необхідне лікування, він має можливість звернутися за телефонами, вказаними у страховому полісі і отримати її", — додали у "Пегас Туристик".

У компанії зазначили, що вартість самоізоляції візьме на себе готель, а українець повинен оплатити вартість повторного тесту на коронавірус та новий зворотний квиток на літак. Однак, як виключення, туроператор надасть йому квиток безкоштовно, коли він матиме на руках сертифікат про негативний повторний тест на коронавірус.