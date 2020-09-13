Новости о коронавирусе 13 сентября: возобновили испытания британской вакцины, рекорд во Франции
В Украине обнаружили 154 335 больных коронавирусом. 20 регионов не готовы к ослаблению карантина. Австрия объявила о начале второй волны пандемии. Во Франции впервые более 10 тысяч больных за сутки. Возобновили исследования британской вакцины против COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 13 сентября
За минувшие сутки коронавирус диагностировали 2 476 жителям Украины. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225).
Днем ранее Новости о коронавирусе 12 сентября: рекордное количество смертей, шокирующая статистика
К сожалению, в результате болезни умерли еще 30 инфицированных. Зато из больниц выписали 547 пациентов.
Коронавирус в областях Украины 13 сентября
- Винницкая область – 4808 (+52)
- Волынская область – 6289 (+65)
- Днепропетровская область – 3262 (+86)
- Донецкая область – 2095 (+69)
- Житомирская область – 4292 (+98)
- Закарпатская область – 8625 (+93)
- Запорожская область – 2347 (+105)
- Ивано-Франковская область – 11215 (+132)
- Кировоградская область – 904 (+12)
- г. Киев – 17261 (+310)
- Киевская область – 6849 (+99)
- Львовская область – 16914 (+140)
- Луганская область – 586 (+24);
- Николаевская область – 1953 (+24)
- Одесская область – 9482 (+100);
- Полтавская область – 1195 (+34)
- Ровненская область – 10469 (+100)
- Сумская область – 2401 (+78)
- Тернопольская область – 8882 (+225)
- Харьковская область – 12584 (+180)
- Херсонская область – 628 (+32);
- Хмельницкая область – 3968 (+118)
- Черновицкая область – 12117 (+129)
- Черкасская область – 2495 (+111)
- Черниговская область – 2714 (60).
Сколько украинцев умерли от коронавируса и в каких областях
- Львовская область – 472 (+4)
- Черновицкая область – 311;
- Закарпатская область – 283 (+1)
- Киев – 269 (+3)
- Харьковская область – 266 (+3)
- Ивано-Франковская область – 261 (+4)
- Одесская область – 149;
- Ровненская область – 142;
- Киевская область – 135 (+1)
- Волынская область – 135 (+2)
- Тернопольская область – 102 (+2)
- Винницкая область – 96 (+2)
- Житомирская область – 82;
- Хмельницкая область – 78 (+2)
- Днепропетровская область – 76 (+1);
- Кировоградская область – 49 (+1);
- Николаевская область – 45;
- Черкасская область – 43 (+1);
- Сумская область – 36;
- Черниговская область – 35;
- Запорожская область – 33 (+1);
- Донецкая область – 32 (+1);
- Полтавская область – 27;
- Херсонская область – 17 (+1);
- Луганская область – 4.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 31 случай заражения коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах болеют 650 человек. 1 535 военных преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 заболевших скончались. На изоляции и самоизоляции находятся 687 военных и работников ВСУ.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 99 медработников. Зато с начала года болезнь обнаружили в 12 882 медицинских работников. Известно по меньшей мере о 8 тысячах случаев выздоровления среди работников медицинской сферы и 104 смертях от болезни. Точное количество выздоровевших и умерших медиков неизвестно, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.
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