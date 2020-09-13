За минувшие сутки коронавирус диагностировали 2 476 жителям Украины. Больше всего новых больных обнаружили в Киеве (+310) и в Тернопольской области (+225).

Днем ранее Новости о коронавирусе 12 сентября: рекордное количество смертей, шокирующая статистика

К сожалению, в результате болезни умерли еще 30 инфицированных. Зато из больниц выписали 547 пациентов.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Согласно показателям Минздрава, по состоянию на 13 сентября 19 областей и Киев не соответствуют показателям для ослабления карантина. К ослаблению карантина не готовы:

Киев; Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Ровненская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.

Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

Степанов возмущен празднованием Дня города в Днепре

Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен масштабным празднованием Дня города Днепра. 12 сентября там состоялся концерт, на который собрались тысячи людей. Глава Минздрава рассказал, что когда он увидел фотографии с праздничного концерта, возникло очень много вопросов к власти. По мнению главы Минздрава, власть Днепра точно знает, что такое COVID-19, а также – какие риски он представляет для людей. Чиновник отметил, что проведение столь масштабных массовых мероприятий в Украине пока запрещено.

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Новости о коронавирусе в мире 13 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 28 784 021 больного коронавирусом. Зато 19 472 722 пациента уже выздоровели. К сожалению, 920 733 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 486 401; Индия – 4 754 356; Бразилия – 4 315 687; Россия – 1 059 024; Перу – 716 670.

Австрия объявила о начале второй волны пандемии COVID-19

Количество зараженных COVID-19 в Австрии стремительно растет. В зоне наибольшего риска оказалась Вена. Там диагностировано 50% всех новых случаев инфицирования коронавирусом. 12 сентября количество новых инфицированных превысило 850. Канцлер выразил надежду, что уже летом 2021 года страна сможет вернуться к нормальной жизни, однако предупредил: Австрию ждет "тяжелая осень и зима". Курц призвал людей быть ответственными и максимально придерживаться мер безопасности.

Во Франции за сутки коронавирус впервые обнаружили в более 10 тысяч человек

С начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил отметку в 10 тысяч. Общее количество людей, у которых диагностировали COVID-19, выросло до 373 911. За последние сутки умерли 17 больных. Общее количество погибших от вируса возросло до 30 910. Выздороветь удалось 89 059 людям.

Представили разумную защитную маску, которая "выражает" эмоции

Команда разработчиков инди-игр под руководством Тайлера Глайела представила необычный концепт разумной защитной респираторной маски с собственной системой LED-подсветки. По словам разработчиков, этот гаджет умеет воспроизводить различные эмоции и их оттенки. Пользователь может самостоятельно вывести символ, смайлик или простое слово, например NO или ОК. Чтобы быстро улыбнуться, достаточно произнести звук губами. Jabber Mask способна улавливать голос пользователя и двигать виртуальным ртом почти в такт речи.

Защитная часть состоит из простой хлопчатобумажной маски. Насадку можно снять с электронных компонентов и промыть.