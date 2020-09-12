За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3103 случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, 72 человека умерли от осложнений, это количество стало рекордным с начала эпидемии. Ученые заявляют, что Украина среди лидеров по смертности в Европе. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 сентября.

Новости о коронавирус в Украине 12 сентября

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Статистика распространения COVID-19

За прошедшие сутки подтверждено 3 103 случая инфицирования коронавирусом. В целом с начала пандемии в стране выявили 151 859 зараженных SARS-CoV-2. Из них 68 346 уже выздоровели, а 3148 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться более 80 тысяч украинцев. Количество госпитализированных людей постоянно растет.

Коронавирус в областях Украины 12 сентября

Киев – 16951 (+428)

Львовская область – 16 774 (+148)

Харьковская область – 12 404 (+292)

Черновицкая область – 11988 (+141)

Ивано-Франковская область – 11 083 (+130)

Ровненская область – 10 369 (+152)

Одесская область – 9382 (+225)

Закарпатская область – 8532 (+79)

Тернопольская область – 8657 (+280)

Киевская область – 6750 (+102)

Волынская область – 6224 (+63)

Винницкая область – 4756 (+66)

Житомирская область – 4194 (+139)

Хмельницкая область – 3850 (+155)

Днепропетровская область – 3176 (+83)

Черниговская область – 2654 (+80)

Черкасская область – 2384 (+90)

Сумская область – 2229 (+42)

Запорожская область – 2323 (+94)

Донецкая область – 2026 (+84)

Николаевская область – 1929 (+78)

Полтавская область – 1161 (+31)

Кировоградская область – 892 (+7)

Херсонская область – 596 (+20)

Луганская область – 562 (+30)

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 468 (+6)

Черновицкая область – 311 (+1)

Закарпатская область – 282 (+2)

Киев – 266 (+5)

Харьковская область – 263 (+6)

Ивано-Франковская область – 257 (+4)

Одесская область – 149 (+7)

Ровненская область – 142

Киевская область – 134 (+6)

Волынская область – 133 (+1)

Тернопольская область – 100 (+2)

Винницкая область – 94 (+2)

Житомирская область – 82 (+1)

Хмельницкая область – 76 (15)

Днепропетровская область – 75 (+4)

Кировоградская область – 48

Николаевская область – 45

Черкасская область – 42 (+1)

Сумская область – 36

Черниговская область – 35

Запорожская область – 32 (+2)

Донецкая область – 31 (+4)

Полтавская область – 27 (+1)

Херсонская область – 16 (+2)

Луганская область – 4

Украина движется "не по лучшему сценарию"

Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что не исключает возможности пересмотра ограничений для красных и оранжевых зон в Украине. В то же время он предупредил, что в целом Украина в развитии ситуации с COVID-19 движется не по лучшему сценарию.

Он пожаловался на "легкомысленное отношение к правилам новой реальности, установленные в государстве".

Степанов обратил внимание, что Украина очень быстро "перевалила" за 2 тысячм новых инфицированных коронавирусом в день. А 11 сентября впервые зафиксировали цифру в свыше 3 тысячи.

Мы идем не по лучшем сценарию, мягко говоря. С такой же скоростью можем перейти 4 тысячи,

– сказал министр.

Это приведет к росту нагрузки на больницы, и действительно может привести к недостатку коек и врачей.

Украина получила помощь от США

США передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Ее уже перенаправили в больницы Харькова.

Груз включает:

аппарат УЗИ и кардиограф,

медицинские аспираторы и ручные респираторы,

анестезиологические дыхательные контуры и кислородные трубки,

контейнеры для хранения биологически опасных веществ,

больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски,

хирургические и смотровые перчатки, бахилы.

Как сообщил президент американской благотворительной организации The Fishermen Алекс Говен, это только начало сотрудничества с Украиной, и в дальнейшем планируется передать еще больше предметов медицинского назначения.



Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирус в мире 12 августа

Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире выявили 28 700 866 больных коронавирусом. 20 610 943 пациентов уже выздоровели. А 920 549 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 639 344;

Индия – 4 665 469;

Бразилия – 4 283 362;

Россия – 1 057 362;

Перу – 716 670.

Франция уменьшила срок самоизоляции

Период обязательной самоизоляции во Франции для "контактных" (людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом) сократили с 14 до 7 дней.

Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что в стране эпидемическая ситуация ухудшается, а не улучшается. В частности, за минувшие сутки выявили 9,4 тысячи новых больных, а за позапрошлые – рекордные за все время пандемии 9,8 тысячи.

Бразилия практически победила коронавирус

Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару. По его словам, правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия болезни в государстве.

Также президент сообщил, что социальную помощь в Бразилии в связи с пандемией коронавируса получили 65 миллионов человек.

По мнению экспертов, к полученным данным нужно относиться с осторожностью. Ведь пока нельзя утверждать, что в стране наблюдается тенденция к снижению количества новых больных коронавирусом.

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Заметим, что в июле у президента Бразилии подтвердили диагноз COVID-19. Несмотря на это, Болсонару неоднократно отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.



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