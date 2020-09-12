Новости о коронавирусе 12 сентября: рекордное количество смертей, шокирующая статистика
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3103 случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, 72 человека умерли от осложнений, это количество стало рекордным с начала эпидемии. Ученые заявляют, что Украина среди лидеров по смертности в Европе. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 сентября.
Новости о коронавирус в Украине 12 сентября
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Статистика распространения COVID-19
За прошедшие сутки подтверждено 3 103 случая инфицирования коронавирусом. В целом с начала пандемии в стране выявили 151 859 зараженных SARS-CoV-2. Из них 68 346 уже выздоровели, а 3148 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться более 80 тысяч украинцев. Количество госпитализированных людей постоянно растет.
Коронавирус в областях Украины 12 сентября
- Киев – 16951 (+428)
- Львовская область – 16 774 (+148)
- Харьковская область – 12 404 (+292)
- Черновицкая область – 11988 (+141)
- Ивано-Франковская область – 11 083 (+130)
- Ровненская область – 10 369 (+152)
- Одесская область – 9382 (+225)
- Закарпатская область – 8532 (+79)
- Тернопольская область – 8657 (+280)
- Киевская область – 6750 (+102)
- Волынская область – 6224 (+63)
- Винницкая область – 4756 (+66)
- Житомирская область – 4194 (+139)
- Хмельницкая область – 3850 (+155)
- Днепропетровская область – 3176 (+83)
- Черниговская область – 2654 (+80)
- Черкасская область – 2384 (+90)
- Сумская область – 2229 (+42)
- Запорожская область – 2323 (+94)
- Донецкая область – 2026 (+84)
- Николаевская область – 1929 (+78)
- Полтавская область – 1161 (+31)
- Кировоградская область – 892 (+7)
- Херсонская область – 596 (+20)
- Луганская область – 562 (+30)
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 468 (+6)
- Черновицкая область – 311 (+1)
- Закарпатская область – 282 (+2)
- Киев – 266 (+5)
- Харьковская область – 263 (+6)
- Ивано-Франковская область – 257 (+4)
- Одесская область – 149 (+7)
- Ровненская область – 142
- Киевская область – 134 (+6)
- Волынская область – 133 (+1)
- Тернопольская область – 100 (+2)
- Винницкая область – 94 (+2)
- Житомирская область – 82 (+1)
- Хмельницкая область – 76 (15)
- Днепропетровская область – 75 (+4)
- Кировоградская область – 48
- Николаевская область – 45
- Черкасская область – 42 (+1)
- Сумская область – 36
- Черниговская область – 35
- Запорожская область – 32 (+2)
- Донецкая область – 31 (+4)
- Полтавская область – 27 (+1)
- Херсонская область – 16 (+2)
- Луганская область – 4
Украина движется "не по лучшему сценарию"
Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что не исключает возможности пересмотра ограничений для красных и оранжевых зон в Украине. В то же время он предупредил, что в целом Украина в развитии ситуации с COVID-19 движется не по лучшему сценарию.
Он пожаловался на "легкомысленное отношение к правилам новой реальности, установленные в государстве".
Степанов обратил внимание, что Украина очень быстро "перевалила" за 2 тысячм новых инфицированных коронавирусом в день. А 11 сентября впервые зафиксировали цифру в свыше 3 тысячи.
Мы идем не по лучшем сценарию, мягко говоря. С такой же скоростью можем перейти 4 тысячи,
– сказал министр.
Это приведет к росту нагрузки на больницы, и действительно может привести к недостатку коек и врачей.
Украина получила помощь от США
США передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Ее уже перенаправили в больницы Харькова.
Груз включает:
- аппарат УЗИ и кардиограф,
- медицинские аспираторы и ручные респираторы,
- анестезиологические дыхательные контуры и кислородные трубки,
- контейнеры для хранения биологически опасных веществ,
- больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски,
- хирургические и смотровые перчатки, бахилы.
Как сообщил президент американской благотворительной организации The Fishermen Алекс Говен, это только начало сотрудничества с Украиной, и в дальнейшем планируется передать еще больше предметов медицинского назначения.
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Новости о коронавирус в мире 12 августа
Согласно данным сайта Worldometers, с начала пандемии в мире выявили 28 700 866 больных коронавирусом. 20 610 943 пациентов уже выздоровели. А 920 549 больных умерло от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 639 344;
- Индия – 4 665 469;
- Бразилия – 4 283 362;
- Россия – 1 057 362;
- Перу – 716 670.
Франция уменьшила срок самоизоляции
Период обязательной самоизоляции во Франции для "контактных" (людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом) сократили с 14 до 7 дней.
Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что в стране эпидемическая ситуация ухудшается, а не улучшается. В частности, за минувшие сутки выявили 9,4 тысячи новых больных, а за позапрошлые – рекордные за все время пандемии 9,8 тысячи.
Бразилия практически победила коронавирус
Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару. По его словам, правительство сделало все, чтобы минимизировать негативные последствия болезни в государстве.
Также президент сообщил, что социальную помощь в Бразилии в связи с пандемией коронавируса получили 65 миллионов человек.
По мнению экспертов, к полученным данным нужно относиться с осторожностью. Ведь пока нельзя утверждать, что в стране наблюдается тенденция к снижению количества новых больных коронавирусом.
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Заметим, что в июле у президента Бразилии подтвердили диагноз COVID-19. Несмотря на это, Болсонару неоднократно отрицал серьезность пандемии, выступал против мер по предотвращению ее распространения и поощрял массовые митинги своих сторонников.