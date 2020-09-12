За минулу добу в Україні підтвердили 3103 випадки зараження коронавірусною інфекцією. На жаль, 72 людини померли від ускладнень, ця кількість стала рекордною з початку епідемії. Вчені заявляють, що Україна є серед лідерів за смертністю в Європі. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 12 вересня

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Статистика поширення COVID-19

За минулу добу підтверджено 3 103 випадки інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії в країні виявили 151 859 заражених SARS-CoV-2. З них 68 346 вже одужали, але 3 148 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись понад 80 тисяч українців. Кількість госпіталізованих людей постійно зростає.

Коронавірус в областях України 12 вересня

Київ – 16 951 (+428)

Львівська область – 16 774 (+148)

Харківська область – 12 404 (+292)

Чернівецька область – 11 988 (+141)

Івано-Франківська область – 11 083 (+130)

Рівненська область – 10 369 (+152)

Одеська область – 9382 (+225)

Закарпатська область – 8532 (+79)

Тернопільська область – 8657 (+280)

Київська область – 6750 (+102)

Волинська область – 6224 (+63)

Вінницька область – 4756 (+66)

Житомирська область – 4194 (+139)

Хмельницька область – 3850 (+155)

Дніпропетровська область – 3176 (+83)

Чернігівська область – 2654 (+80)

Черкаська область – 2384 (+90)

Сумська область – 2229 (+42)

Запорізька область – 2323 (+94)

Донецька область – 2026 (+84)

Миколаївська область – 1929 (+78)

Полтавська область – 1161 (+31)

Кіровоградська область – 892 (+7)

Херсонська область – 596 (+20)

Луганська область – 562 (+30)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 468 (+6)

Чернівецька область – 311 (+1)

Закарпатська область – 282 (+2)

Київ – 266 (+5)

Харківська область – 263 (+6)

Івано-Франківська область – 257 (+4)

Одеська область – 149 (+7)

Рівненська область – 142

Київська область – 134 (+6)

Волинська область – 133 (+1)

Тернопільська область – 100 (+2)

Вінницька область – 94 (+2)

Житомирська область – 82 (+1)

Хмельницька область – 76 (+15)

Дніпропетровська область – 75 (+4)

Кіровоградська область – 48

Миколаївська область – 45

Черкаська область – 42 (+1)

Сумська область – 36

Чернігівська область – 35

Запорізька область – 32 (+2)

Донецька область – 31 (+4)

Полтавська область – 27 (+1)

Херсонська область – 16 (+2)

Луганська область – 4

Україна рухається "не за найкращим сценарієм"

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що не виключає можливості перегляду обмежень для червоних та помаранчевих зон в Україні. Водночас він попередив, що загалом Україна у розвитку ситуації з COVID-19 рухається не за найкращим сценарієм.

Він поскаржився на "легковажне ставлення до правил нової реальності, які встановлені в державі".

Степанов звернув увагу, що Україна дуже швидко "перевалила" за 2 тисячі нових інфікованих коронавірусом за день. А 11 вересня вперше зафіксували цифру у понад 3 тисячі.

Ми йдемо не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи. З такою ж швидкістю можемо перейти 4 тисячі,

– сказав міністр.

Це призведе до зростання навантаження на лікарні, і дійсно може привести до нестачі ліжок і лікарів.

Україна отримала допомогу від США

США передали Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Її вже перенаправили до лікарень Харкова.

Вантаж включає:

апарат УЗД та кардіограф,

медичні аспіратори та ручні респіратори,

анестезіологічні дихальні контури та кисневі трубки,

контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин,

лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски,

хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.

Як повідомив президент американської благодійної організації The Fishermen Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Україною, і надалі планується передати ще більше предметів медичного призначення.



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Новини про коронавірус у світі 12 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 700 866 хворих на коронавірус. Натомість 20 610 943 пацієнтів вже одужали. Але 920 549 хворих помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 639 344; Індія – 4 665 469; Бразилія – 4 283 362; Росія – 1 057 362; Перу – 716 670.

Франція зменшила термін самоізоляції

Період обов'язкової самоізоляції у Франції для "контактних" (людей, які контактували з інфікованими коронавірусом) скоротили з 14 до 7 днів.

Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс заявив, що в країні епідемічна ситуація погіршується, а не покращується. Зокрема, за минулу добу виявили 9,4 тисячі нових хворих, а за позаминулу – рекордні за увесь час пандемії 9,8 тисячі.

Бразилія практично перемогла коронавірус

Так заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару. За його словами, уряд зробив все, аби мінімізувати негативні наслідки недуги в державі.

Також президент повідомив, що соціальну допомогу в Бразилії у зв'язку з пандемією коронавірусу отримали 65 мільйонів людей.

На думку експертів, до отриманих даних потрібно ставитися з обережністю. Адже поки що не можна стверджувати, ніби в країні спостерігається тенденція до зниження кількості нових хворих на коронавірус.

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Зауважимо, що в липні в президента Бразилії підтвердили діагноз COVID-19. Попри це, Болсонару неодноразово заперечував серйозність пандемії, виступав проти заходів щодо запобігання її розповсюдженню та заохочував масові мітинги своїх прихильників.



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