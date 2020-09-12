Новини про коронавірус 12 вересня: рекордна кількість смертей, шокуюча статистика
За минулу добу в Україні підтвердили 3103 випадки зараження коронавірусною інфекцією. На жаль, 72 людини померли від ускладнень, ця кількість стала рекордною з початку епідемії. Вчені заявляють, що Україна є серед лідерів за смертністю в Європі. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 12 вересня
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Статистика поширення COVID-19
За минулу добу підтверджено 3 103 випадки інфікування коронавірусом. Загалом від початку пандемії в країні виявили 151 859 заражених SARS-CoV-2. З них 68 346 вже одужали, але 3 148 – померли. Наразі від хвороби продовжують лікуватись понад 80 тисяч українців. Кількість госпіталізованих людей постійно зростає.
Коронавірус в областях України 12 вересня
- Київ – 16 951 (+428)
- Львівська область – 16 774 (+148)
- Харківська область – 12 404 (+292)
- Чернівецька область – 11 988 (+141)
- Івано-Франківська область – 11 083 (+130)
- Рівненська область – 10 369 (+152)
- Одеська область – 9382 (+225)
- Закарпатська область – 8532 (+79)
- Тернопільська область – 8657 (+280)
- Київська область – 6750 (+102)
- Волинська область – 6224 (+63)
- Вінницька область – 4756 (+66)
- Житомирська область – 4194 (+139)
- Хмельницька область – 3850 (+155)
- Дніпропетровська область – 3176 (+83)
- Чернігівська область – 2654 (+80)
- Черкаська область – 2384 (+90)
- Сумська область – 2229 (+42)
- Запорізька область – 2323 (+94)
- Донецька область – 2026 (+84)
- Миколаївська область – 1929 (+78)
- Полтавська область – 1161 (+31)
- Кіровоградська область – 892 (+7)
- Херсонська область – 596 (+20)
- Луганська область – 562 (+30)
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 468 (+6)
- Чернівецька область – 311 (+1)
- Закарпатська область – 282 (+2)
- Київ – 266 (+5)
- Харківська область – 263 (+6)
- Івано-Франківська область – 257 (+4)
- Одеська область – 149 (+7)
- Рівненська область – 142
- Київська область – 134 (+6)
- Волинська область – 133 (+1)
- Тернопільська область – 100 (+2)
- Вінницька область – 94 (+2)
- Житомирська область – 82 (+1)
- Хмельницька область – 76 (+15)
- Дніпропетровська область – 75 (+4)
- Кіровоградська область – 48
- Миколаївська область – 45
- Черкаська область – 42 (+1)
- Сумська область – 36
- Чернігівська область – 35
- Запорізька область – 32 (+2)
- Донецька область – 31 (+4)
- Полтавська область – 27 (+1)
- Херсонська область – 16 (+2)
- Луганська область – 4
Україна рухається "не за найкращим сценарієм"
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що не виключає можливості перегляду обмежень для червоних та помаранчевих зон в Україні. Водночас він попередив, що загалом Україна у розвитку ситуації з COVID-19 рухається не за найкращим сценарієм.
Він поскаржився на "легковажне ставлення до правил нової реальності, які встановлені в державі".
Степанов звернув увагу, що Україна дуже швидко "перевалила" за 2 тисячі нових інфікованих коронавірусом за день. А 11 вересня вперше зафіксували цифру у понад 3 тисячі.
Ми йдемо не за найкращим сценарієм, м'яко кажучи. З такою ж швидкістю можемо перейти 4 тисячі,
– сказав міністр.
Це призведе до зростання навантаження на лікарні, і дійсно може привести до нестачі ліжок і лікарів.
Україна отримала допомогу від США
США передали Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом. Її вже перенаправили до лікарень Харкова.
Вантаж включає:
- апарат УЗД та кардіограф,
- медичні аспіратори та ручні респіратори,
- анестезіологічні дихальні контури та кисневі трубки,
- контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин,
- лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски,
- хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.
Як повідомив президент американської благодійної організації The Fishermen Алекс Говен, це тільки початок співпраці з Україною, і надалі планується передати ще більше предметів медичного призначення.
Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 12 серпня
Згідно з даними сайту Worldometers, від початку пандемії у світі виявили 28 700 866 хворих на коронавірус. Натомість 20 610 943 пацієнтів вже одужали. Але 920 549 хворих помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 6 639 344;
- Індія – 4 665 469;
- Бразилія – 4 283 362;
- Росія – 1 057 362;
- Перу – 716 670.
Франція зменшила термін самоізоляції
Період обов'язкової самоізоляції у Франції для "контактних" (людей, які контактували з інфікованими коронавірусом) скоротили з 14 до 7 днів.
Прем'єр-міністр країни Жан Кастекс заявив, що в країні епідемічна ситуація погіршується, а не покращується. Зокрема, за минулу добу виявили 9,4 тисячі нових хворих, а за позаминулу – рекордні за увесь час пандемії 9,8 тисячі.
Бразилія практично перемогла коронавірус
Так заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару. За його словами, уряд зробив все, аби мінімізувати негативні наслідки недуги в державі.
Також президент повідомив, що соціальну допомогу в Бразилії у зв'язку з пандемією коронавірусу отримали 65 мільйонів людей.
На думку експертів, до отриманих даних потрібно ставитися з обережністю. Адже поки що не можна стверджувати, ніби в країні спостерігається тенденція до зниження кількості нових хворих на коронавірус.
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Зауважимо, що в липні в президента Бразилії підтвердили діагноз COVID-19. Попри це, Болсонару неодноразово заперечував серйозність пандемії, виступав проти заходів щодо запобігання її розповсюдженню та заохочував масові мітинги своїх прихильників.