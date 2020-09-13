За минулу добу коронавірус діагностували 2 476 мешканцям України. Найбільше нових хворих виявили у Києві (+310) та у Тернопільській області (+225).

Днем раніше Новини про коронавірус 12 вересня: рекордна кількість смертей, шокуюча статистика

На жаль, внаслідок хвороби померли ще 30 інфікованих. Натомість з лікарень виписали 547 пацієнтів.

Скільки українців померли від коронавірусу та в яких областях

Львівська область – 472 (+4);

Чернівецька область – 311;

Закарпатська область – 283 (+1);

Київ – 269 (+3);

Харківська область – 266 (+3);

Івано-Франківська область – 261 (+4);

Одеська область – 149;

Рівненська область – 142;

Київська область – 135 (+1);

Волинська область – 135 (+2);

Тернопільська область – 102 (+2);

Вінницька область – 96 (+2);

Житомирська область – 82;

Хмельницька область – 78 (+2);

Дніпропетровська область – 76 (1);

Кіровоградська область – 49 (+1);

Миколаївська область – 45;

Черкаська область – 43 (+1);

Сумська область – 36;

Чернігівська область – 35;

Запорізька область – 33 (+1);

Донецька область – 32 (+1);

Полтавська область – 27;

Херсонська область – 17 (+1);

Луганська область – 4.

Коронавірус у Збройних силах України: За останню добу у лавах ЗСУ виявили 31 випадок зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіють 650 людей. 1 535 військових подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 687 військових і працівників ЗСУ.

За останню добу у лавах ЗСУ виявили 31 випадок зараження коронавірусом. Наразі у Збройних силах хворіють 650 людей. 1 535 військових подолали хворобу, але, на жаль, 6 хворих померли. На ізоляції та самоізоляції перебувають 687 військових і працівників ЗСУ. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус підтвердили у 99 медпрацівників. Натомість від початку року хворобу виявили у 12 882 медичних працівників. Відомо про щонайменше 8 тисяч випадків одужання серед працівників медичної сфери та 104 смерті від хвороби. Точна кількість одужалих та померлих медиків невідома, адже МОЗ лише періодично повідомляє ці показники.

Які області не готові до послаблення карантину

Згідно з показниками МОЗ, станом на 13 вересня 19 областей і місто Київ не відповідають показникам для послаблення карантину. Тож, до послаблення карантину не готові:

Київ; Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Запорізька область; Івано-Франківська область; Київська область; Луганська область; Львівська область; Миколаївська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Черкаська область; Чернівецька область; Чернігівська область.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Степанов обурений святкуванням Дня міста в Дніпрі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурений масштабним святкуванням Дня міста Дніпра. 12 вересня там відбувся концерт, на який зібралися тисячі людей. Глава МОЗ розповів, що коли він побачив світлини зі святкового концерту, виникло дуже багато запитань до місцевої влади. На думку очільника МОЗ, влада Дніпра точно знає, що таке COVID-19, а також – які ризики він становить для людей. Посадовець наголосив, що проведення настільки масштабних масових заходів в Україні наразі заборонене.

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Новини про коронавірус у світі 13 вересня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 28 784 021 хворого на коронавірус. Натомість 19 472 722 пацієнти вже одужали. На жаль, 920 733 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 6 486 401; Індія – 4 754 356; Бразилія – 4 315 687; Росія – 1 059 024; Перу – 716 670.

Австрія оголосила про початок другої хвилі пандемії COVID-19

Кількість заражених COVID-19 в Австрії стрімко зростає. У зоні найбільшого ризику опинився Відень. Саме там діагностовано 50% усіх нових випадків інфікування коронавірусом. 12 вересня кількість нових інфікованих перевищила 850. Канцлер висловив сподівання, що вже влітку 2021 року країна зможе повернутися до нормального життя, однак попередив: Австрію чекає "важка осінь та зима". Курц закликав людей бути відповідальними і максимально дотримуватися заходів безпеки.