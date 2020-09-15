В Украине не спадает заболеваемость коронавирусом – за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2 905 человек. 20 областей не готовы к ослаблению карантина. На оккупированном Донбассе гуманитарная катастрофа из-за COVID-19. Доказали, что коронавирус может повреждать мозг. Назвали самый быстрый способ передачи SARS-CoV-2. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 сентября.

Новости о коронавирусе в Украине 15 сентября

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 2 905 украинцев. Со вчерашнего дня в результате заболевания умерли 53 больных. Вместе с тем, выписали 1 267 пациентов – последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.

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С начала пандемии коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 диагностировали у 159 702 жителей Украины. В то же время победили болезнь уже 70 810 украинцев, из которых 1 267 за минувшие сутки.

Статистика больных COVID-19 в Украине

Киев – 17 714 (+285)

Львовская область – 17 243 (+186)

Харьковская область – 13 160 (+307)

Черновицкая область – 12 394 (+142)

Ивано-Франковская область – 11 510 (+153)

Ровненская область – 10 635 (+80)

Одесская область – 9 993 (+306)

Тернопольская область – 9 624 (+390)

Закарпатская область – 8 756 (+81)

Киевская область – 7 079 (+118)

Волынская область – 6 428 (+75)

Винницкая область – 4 887 (+43)

Житомирская область – 4 470 (+80)

Хмельницкая область – 4 058 (+50)

Днепропетровская область – 3 430 (+88)

Черниговская область – 2 846 (+58)

Черкасская область – 2 688 (+109)

Сумская область – 2 553 (+51)

Запорожская область – 2 503 (+100);

Донецкая область – 2 154 (+53)

Николаевская область – 2 114 (+63)

Полтавская область – 1 253 (+30)

Кировоградская область – 929 (+20);

Херсонская область – 661 (+17)

Луганская область – 620 (+20).

Статистика смертности от коронавируса в областях

Львовская область – 478 (+4)

Черновицкая область – 317 (+5);

Закарпатская область – 286 (+3)

Киев – 283 (+11);

Харьковская область – 275 (+3)

Ивано-Франковская область – 265 (+4)

Одесская область – 152 (+3)

Ровненская область – 144 (+1)

Киевская область – 138 (+2)

Волынская область – 136 (+1)

Тернопольская область – 114 (+5);

Винницкая область – 96;

Житомирская область – 86 (+3)

Хмельницкая область – 82 (+3)

Днепропетровская область – 78 (+1);

Кировоградская область – 50;

Николаевская область – 51 (+3)

Черкасская область – 43;

Сумская область – 39 (+2)

Черниговская область – 35;

Запорожская область – 33;

Донецкая область – 32;

Полтавская область – 30 (+2)

Херсонская область – 17;

Луганская область – 4.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 29 инфицированных. Сейчас в Вооруженных силах болеет 662 военных. 1 575 человек преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 заболевших умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 729 военнослужащих и работников ВСУ.

За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 29 инфицированных. Сейчас в Вооруженных силах болеет 662 военных. 1 575 человек преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 заболевших умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 729 военнослужащих и работников ВСУ. COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирус диагностировали у 145 медиков. С начала года болезнь диагностировали у 13 100 медицинских работников. Не менее 8 тысяч медиков выздоровели, а более 104 – умерли. Точное количество выздоровевших и умерших медработников неизвестно, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Ситуация остается неизменной уже на протяжении нескольких дней. По состоянию на 15 сентября в 19 областях и Киеве нельзя смягчать карантин.

К ослаблению карантинных ограничений не готовы:

Киев; Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Запорожская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Луганская область; Львовская область; Николаевская область; Одесская область; Ровненская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черкасская область; Черновицкая область; Черниговская область.



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На оккупированном Донбассе гуманитарная катастрофа из-за COVID-19

Российские наемники заявляют, что по состоянию на 14 сентября в оккупированной Донецкой области подтвердили 2 824 случая коронавируса COVID-19. Однако в действительности эти данные – значительно приуменьшены. Зеленский подчеркнул, что там проживает 3 миллиона украинцев, то есть больше, чем в некоторых европейских странах. По словам президента, из-за пандемии коронавируса на неподконтрольных правительству территориях Донбасса началась гуманитарная катастрофа.

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Новости о коронавирусе в мире 15 сентября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 29 294 373 инфицированных коронавирусом. 19 873 212 человек уже выздоровели, но 928 700 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 554 821; Индия – 4 930 236; Бразилия – 4 345 610; Россия – 1 069 873; Перу – 729 619.

Исследования коронавируса SARS-CoV-2

Доказали, что коронавирус таки может повреждать мозг

Оказалось, что коронавирус может проникать в нейроны через рецептор ACE2 – это белок на поверхности клетки, который вирус использует для проникновения в клетку и запуска инфекции. Кроме того, ученые использовали микроскоп, чтобы увидеть, как частицы коронавируса "зарождаются" внутри клетки и соединяются с внутренним механизмом нейронов, чтобы создать новые копии самого себя. Таким образом, вирус вызвал метаболические изменения в соседних нейронах, которые не были инфицированы. Примечательно, что инфицированная ткань мозга не заполнилась иммунными клетками, как ожидали ученые.

Назвали самый быстрый способ передачи COVID-19

Ученые обнаружили, что быстрее всего коронавирус передается во время пения. Поэтому ученые призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт. Громкое и насыщенное согласными звуками пение распространяет капельки в воздухе. Но если певец надевает маску, уровень распространения частиц становится таким же, как и у обычного человека.