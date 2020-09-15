Новости о коронавирусе 15 сентября: заболеваемость не спадает, COVID-19 повреждает мозг
В Украине не спадает заболеваемость коронавирусом – за прошедшие сутки болезнь обнаружили у 2 905 человек. 20 областей не готовы к ослаблению карантина. На оккупированном Донбассе гуманитарная катастрофа из-за COVID-19. Доказали, что коронавирус может повреждать мозг. Назвали самый быстрый способ передачи SARS-CoV-2. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 сентября.
Новости о коронавирусе в Украине 15 сентября
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 2 905 украинцев. Со вчерашнего дня в результате заболевания умерли 53 больных. Вместе с тем, выписали 1 267 пациентов – последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат.
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С начала пандемии коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 диагностировали у 159 702 жителей Украины. В то же время победили болезнь уже 70 810 украинцев, из которых 1 267 за минувшие сутки.
Статистика больных COVID-19 в Украине
- Киев – 17 714 (+285)
- Львовская область – 17 243 (+186)
- Харьковская область – 13 160 (+307)
- Черновицкая область – 12 394 (+142)
- Ивано-Франковская область – 11 510 (+153)
- Ровненская область – 10 635 (+80)
- Одесская область – 9 993 (+306)
- Тернопольская область – 9 624 (+390)
- Закарпатская область – 8 756 (+81)
- Киевская область – 7 079 (+118)
- Волынская область – 6 428 (+75)
- Винницкая область – 4 887 (+43)
- Житомирская область – 4 470 (+80)
- Хмельницкая область – 4 058 (+50)
- Днепропетровская область – 3 430 (+88)
- Черниговская область – 2 846 (+58)
- Черкасская область – 2 688 (+109)
- Сумская область – 2 553 (+51)
- Запорожская область – 2 503 (+100);
- Донецкая область – 2 154 (+53)
- Николаевская область – 2 114 (+63)
- Полтавская область – 1 253 (+30)
- Кировоградская область – 929 (+20);
- Херсонская область – 661 (+17)
- Луганская область – 620 (+20).
Статистика смертности от коронавируса в областях
- Львовская область – 478 (+4)
- Черновицкая область – 317 (+5);
- Закарпатская область – 286 (+3)
- Киев – 283 (+11);
- Харьковская область – 275 (+3)
- Ивано-Франковская область – 265 (+4)
- Одесская область – 152 (+3)
- Ровненская область – 144 (+1)
- Киевская область – 138 (+2)
- Волынская область – 136 (+1)
- Тернопольская область – 114 (+5);
- Винницкая область – 96;
- Житомирская область – 86 (+3)
- Хмельницкая область – 82 (+3)
- Днепропетровская область – 78 (+1);
- Кировоградская область – 50;
- Николаевская область – 51 (+3)
- Черкасская область – 43;
- Сумская область – 39 (+2)
- Черниговская область – 35;
- Запорожская область – 33;
- Донецкая область – 32;
- Полтавская область – 30 (+2)
- Херсонская область – 17;
- Луганская область – 4.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: За последние сутки в рядах ВСУ обнаружили 29 инфицированных. Сейчас в Вооруженных силах болеет 662 военных. 1 575 человек преодолели болезнь, но, к сожалению, 6 заболевших умерли. На изоляции и самоизоляции находятся 729 военнослужащих и работников ВСУ.
- COVID-19 среди украинских медиков: со вчера коронавирус диагностировали у 145 медиков. С начала года болезнь диагностировали у 13 100 медицинских работников. Не менее 8 тысяч медиков выздоровели, а более 104 – умерли. Точное количество выздоровевших и умерших медработников неизвестно, ведь Минздрав лишь периодически сообщает эти показатели.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Ситуация остается неизменной уже на протяжении нескольких дней. По состоянию на 15 сентября в 19 областях и Киеве нельзя смягчать карантин.
К ослаблению карантинных ограничений не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
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На оккупированном Донбассе гуманитарная катастрофа из-за COVID-19
Российские наемники заявляют, что по состоянию на 14 сентября в оккупированной Донецкой области подтвердили 2 824 случая коронавируса COVID-19. Однако в действительности эти данные – значительно приуменьшены. Зеленский подчеркнул, что там проживает 3 миллиона украинцев, то есть больше, чем в некоторых европейских странах. По словам президента, из-за пандемии коронавируса на неподконтрольных правительству территориях Донбасса началась гуманитарная катастрофа.
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Новости о коронавирусе в мире 15 сентября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 29 294 373 инфицированных коронавирусом. 19 873 212 человек уже выздоровели, но 928 700 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 554 821;
- Индия – 4 930 236;
- Бразилия – 4 345 610;
- Россия – 1 069 873;
- Перу – 729 619.
Исследования коронавируса SARS-CoV-2
Доказали, что коронавирус таки может повреждать мозг
Оказалось, что коронавирус может проникать в нейроны через рецептор ACE2 – это белок на поверхности клетки, который вирус использует для проникновения в клетку и запуска инфекции. Кроме того, ученые использовали микроскоп, чтобы увидеть, как частицы коронавируса "зарождаются" внутри клетки и соединяются с внутренним механизмом нейронов, чтобы создать новые копии самого себя. Таким образом, вирус вызвал метаболические изменения в соседних нейронах, которые не были инфицированы. Примечательно, что инфицированная ткань мозга не заполнилась иммунными клетками, как ожидали ученые.
Назвали самый быстрый способ передачи COVID-19
Ученые обнаружили, что быстрее всего коронавирус передается во время пения. Поэтому ученые призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт. Громкое и насыщенное согласными звуками пение распространяет капельки в воздухе. Но если певец надевает маску, уровень распространения частиц становится таким же, как и у обычного человека.