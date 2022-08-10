Ситуація з коронавірусом в Україні

Про це повідомив в міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає 24 канал. За його словами, лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

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За минулий тиждень до лікарень госпіталізували 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини. Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз 4,5%. Також за минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14.

Війна впливає на діагностику та лікування

Ляшко зазначив, що нині спостерігається низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує госпіталізації. Більшість випадків захворювання фіксується там, де умовно безпечніше, оскільки пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби

Віктор Ляшко “З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом. Отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест, як і раніше, можна у сімейного лікаря. Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози”.

Він наголосив, що важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань.