В Україні 994 нових хворих на COVID-19. Уряд скасував обов'язкову обсервацію для тих, хто в'їжджає в Україну за умови негативного ПЛР-тесту. Більш ніж половина Українців не хотіли б зробити щеплення від коронавірусу. МОЗ внесло у протокол лікування хворих небезпечний препарат. FlixBus відновив міжнародні рейси з України. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 червня.

Новини про коронавірус в Україні 25 червня

За минулу добу в Україні провели 23 905 досліджень на коронавірус, з них 13 015 методом ПЛР, а ще 108 90 методом ІФА. У 994 людей виявили наявність хвороби.

Новини про коронавірус 24 червня: запуск кінотеатрів, COVID-19 на ЧАЕС, Львів відкрив заклади

Найбільше хворих знову зафіксували на Львівщині – 204 нових випадки зараження. Натомість у Києві та на Закарпатті по 85 нових хворих, а на Рівненщині – 84.

Від початку пандемії в Україні підтвердили 40 008 випадків COVID-19. 17 758 хворих вже одужали, але 1 067 померли.

COVID-19 в областях України 25 червня

Вінницька область – 1753 (1091 одужав);

Волинська область – 2024 (605 одужали);

Дніпропетровська область – 1069 (893 одужали);

Донецька область – 399 (150 одужали);

Житомирська область – 1337 (688 одужали);

Закарпатська область – 2454 (864 одужали);

Запорізька область – 561 (401 одужав);

Івано-Франківська область – 2171 (1083 одужали);

Київ – 4613 (1473 одужали);

Київська область – 2373 (1185 одужали);

Кіровоградська область – 636 (524 одужали);

Луганська область – 75 (54 одужали);

Львівська область – 4627 (712 одужали);

Миколаївська область – 377 (273 одужали);

Одеська область – 1465 (569 одужали);

Полтавська область – 301 (267 одужали);

Рівненська область – 3248 (1623 одужали);

Сумська область – 277 (195 одужали);

Тернопільська область – 1815 (1102 одужали);

Харківська область – 1947 (977 одужали);

Херсонська область – 188 (175 одужали);

Хмельницька область – 645 (515 одужали);

Черкаська область – 616 (431 одужали);

Чернівецька область – 4531 (1763 одужали);

Чернігівська область – 506 (145 одужали).

COVID-19 виявили у 6 346 українських медиків. За минулу добу хворобу виявили у 103 медпрацівників. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Натомість 3 850 працівників медичної сфери вже подолали хворобу.

За минулу добу хворобу виявили у 103 медпрацівників. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Натомість 3 850 працівників медичної сфери вже подолали хворобу. У ЗСУ на коронавірус хворіють 146 військовослужбовців. Ще 498 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. На жаль, 5 військовослужбовців Збройних сил України померли внаслідок хвороби, але 290 змогли її подолати.

Головні новини про коронавірус в Україні

Київ та ще 12 областей не готові до послаблення карантину

Щонайменше до 31 липня в Україні діє адаптивний карантин. Натомість можливість послаблення обмежень регіони визначають за 4 критеріями від МОЗ. До послаблення карантину не готові такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.

Уряд скасував обов'язкову обсервацію для тих, хто в'їжджає в Україну

Кабмін звільняє від обов'язкової обсервації чи самоізоляції людей, які приїжджають до України. Втім, лише за тієї умови, якщо у них буде довідка про наявність негативного результату ПЛР-тестування на COVID-19.

У Львові відкрили кафе, ресторани та фітнес-зали: правила роботи

Попри складну епідеміологічну ситуацію, у Львові відкрили заклади та фітнес-центри. Стали відомі правила для відвідувачів:

у приміщення одночасно можна впускати до 10 відвідувачів;

відстань між столами повинна бути щонайменше 1,5 метра;

біля входу мають бути дезінфектори;

замість звичайного паперового меню варто використовувати або одноразове, або електронне;

відвідувачі зобов’язані проходити температурний скринінг. У випадку температури понад 37,5 градуса людину не можуть впускати у заклад;

отримувати та видавати замовлення потрібно з дотриманням дистанції;

перед відкриттям закладу та після закриття потрібно проводити дезінфекцію, а кожні 4 години – вологе прибирання;

рекомендують безготівковий розрахунок;

краще використовувати одноразовий посуд, багаторазовий – у випадку високотемпературної обробки;

ложки та виделки повинні бути в окремій упаковці;

користуватися туалетами у закладах не заборонено.

FlixBus відновив міжнародні рейси з України

Автобусний оператор FlixBus з 25 червня відновив роботу в Україні на окремих міжнародних маршрутах. Зокрема, вже доступні квитки на рейси з Києва до Кракова, Будапешту, Відня і більше десятка німецьких міст. Натомість з 3 липня запустять автобуси з Одеси до Чехії. Детальніше про маршрути читайте тут.

МОЗ внесло у протокол лікування COVID-19 експериментальний препарат дексаметазон

МОЗ дозволило лікувати пацієнтів з коронавірусом дексаметазоном. Дослідження британських вчених виявило, що вживання дексаметазону сприяє зменшенню смертності приблизно на третину серед пацієнтів на ШВЛ та на одну п'яту серед осіб, що потребують кисневої підтримки. Втім, препарат досить небезпечний, адже має низку серйозних побічних ефектів, зокрема: гіпертонія, безсоння, ожиріння, катаракта, психози і втрата пам'яті.

Більш ніж половина Українців не хотіли б зробити щеплення від коронавірусу

Лише 41% опитаних українців готовий зробити вакцину проти коронавірусу. Натомість 49% респондентів відмовилися б від такої процедури. Серед тих, хто готовий зробити щеплення, переважно люди, що бояться захворіти. А більшість противників вакцинації просто не вірять у COVID-19.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 25 червня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі на коронавірус захворіли 9 439 689 людей. 4 754 148 хворих вже одужали, але 482 911 пацієнтів померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 381 369; Бразилія – 1 188 631; Росія – 613 148; Індія – 473 105; Велика Британія – 308 337.

У Пакистані на чорному ринку продають кров людей, які перехворіли COVID-19

У Пакистані на чорному ринку продають кров пацієнтів, які перехворіли на коронавірус. Кров продають нелегально від 950 до 3500 фунтів стерлінгів, що на українські гроші від 31 тисячі до 116 тисяч гривень. Сім'ї хворих на COVID-19 вірять в те, що ця кров є "диво-засобом" і здатна врятувати їхніх близьких.

Дослідження коронавірусу

До кінця року від коронавірусу може померти до 4 тисяч українців

У Київській школі економіки спрогнозували, що до кінця року від COVID-19 в Україні помре до 4 тисяч людей. Натомість якщо громадяни почнуть краще дотримуватись карантинних вимог, то поширення інфекції вдасться стримувати краще.