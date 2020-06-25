У Пакистані на чорному ринку продають кров людей, які перехворіли COVID-19
У Пакистані на чорному ринку продається кров пацієнтів, які перехворіли коронавірусом. Купити кров можна нелегально від 950 до 3500 фунтів стерлінгів – від 31 тисячі до 116 тисяч гривень.
Про це повідомляє видання The Guardian.
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Сім'ї хворих на COVID-19 переконані, що нібито ця кров є "диво-засобом" і здатна врятувати їх близьких.
В інтерв'ю виданню медики описали угоди між родичами тих, хто заразився коронавірусом, і сім'ями, які перехворіли.
Лікарні в цьому не беруть участі, але угоди укладалися у мене на очах. Рідні або близькі пацієнтів приходять до тих, хто вже одужав, і просять їх стати донорами крові. Далі вони йдуть у приватну лабораторію і отримують з "донорської" плазму крові,
– розповів журналістам один з лікарів державної лікарні Ісламабаду.
Разом з тим, пакистанські лікарі заявляють про нестачу ліків у медзакладах, які життєво потрібні хворим.
У пакистанських лікарнях не вистачає ліків для пацієнтів з коронавірусом / Ілюстративне фото Getty Images