У Пакистані на чорному ринку продається кров пацієнтів, які перехворіли коронавірусом. Купити кров можна нелегально від 950 до 3500 фунтів стерлінгів – від 31 тисячі до 116 тисяч гривень.

Про це повідомляє видання The Guardian.

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Сім'ї хворих на COVID-19 переконані, що нібито ця кров є "диво-засобом" і здатна врятувати їх близьких.

В інтерв'ю виданню медики описали угоди між родичами тих, хто заразився коронавірусом, і сім'ями, які перехворіли.

Лікарні в цьому не беруть участі, але угоди укладалися у мене на очах. Рідні або близькі пацієнтів приходять до тих, хто вже одужав, і просять їх стати донорами крові. Далі вони йдуть у приватну лабораторію і отримують з "донорської" плазму крові,

– розповів журналістам один з лікарів державної лікарні Ісламабаду.

Разом з тим, пакистанські лікарі заявляють про нестачу ліків у медзакладах, які життєво потрібні хворим.

Станом на 25 червня у Пакистані зафіксовано 192 970 випадків зараження коронавірусом, 3903 осіб померли від ускладнень, 81 307 людей одужали.



У пакистанських лікарнях не вистачає ліків для пацієнтів з коронавірусом / Ілюстративне фото Getty Images