В Пакистане на черном рынке продается кровь пациентов, переболевших коронавирусом. Купить кровь можно нелегально от 950 до 3 500 фунтов стерлингов – от 31 тысячи до 116 тысяч гривен.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Семьи больных COVID-19 убеждены, что якобы эта кровь есть "чудо-средством" и способна спасти их близких.

В интервью изданию медики описали соглашения между родственниками заразившихся коронавирусом и семьями переболевших.

Больницы в этом не участвуют, но сделки заключались у меня на глазах. Родные или близкие пациентов приходят к тем, кто уже выздоровел, и просят их стать донорами крови. Далее они идут в частную лабораторию и получают из "донорской" плазму крови,

– рассказал журналистам один из врачей государственной больницы Исламабада.

Вместе с тем, пакистанские врачи заявляют о нехватке лекарств в медучреждениях, которые жизненно необходимы больным.

По состоянию на 25 июня в Пакистане зафиксировано 192 970 случаев заражения коронавирусом, 3 903 человека умерли от осложнений, 81 307 человек выздоровели.

В пакистанских больницах не хватает лекарств для пациентов с коронавирусом / Иллюстративное фото Getty Images