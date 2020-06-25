В Украине 994 новых больных COVID-19. Правительство отменило обязательную обсервацию для въезжающих в Украину при условии отрицательного ПЦР-теста. Более чем половина Украинцев не хотели бы сделать прививку от коронавируса. Минздрав внес в протокол лечения больных опасный препарат. FlixBus возобновил международные рейсы из Украины. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости про коронавирус в Украине 25 июня

За прошедшие сутки в Украине провели 23 905 исследований на коронавирус, из них 13 015 методом ПЦР, а еще 108 90 методом ИФА. У 994 человек обнаружили наличие болезни.

Новости коронавирус 24 июня: запуск кинотеатров, COVID-19 на ЧАЭС, Львов открыл заведения

Больше всего больных вновь зафиксировали на Львовщине – 204 новых случая заражения. Зато в Киеве и на Закарпатье по 85 новых больных, а на Ровенщине – 84.

С начала пандемии в Украине подтвердили 40 008 случаев COVID-19. 17 758 больных уже выздоровели, но 1 067 умерли.



COVID-19 в областях Украины 25 июня

Винницкая область – 1753 (1091 выздоровел);

Волынская область – 2024 (605 выздоровели);

Днепропетровская область – 1069 (893 выздоровели);

Донецкая область – 399 (150 выздоровели);

Житомирская область – 1337 (688 выздоровели);

Закарпатская область – 2454 (864 выздоровели);

Запорожская область – 561 (401 выздоровел);

Ивано-Франковская область – 2171 (1083 выздоровели);

Киев – 4613 (1473 выздоровели);

Киевская область – 2373 (1185 выздоровели);

Кировоградская область – 636 (524 выздоровели);

Луганская область – 75 (54 выздоровели);

Львовская область – 4627 (712 выздоровели);

Николаевская область – 377 (273 выздоровели);

Одесская область – 1465 (569 выздоровели);

Полтавская область – 301 (267 выздоровели);

Ровенская область – 3248 (1623 выздоровели);

Сумская область – 277 (195 выздоровели);

Тернопольская область – 1815 (1102 выздоровели);

Харьковская область – 1947 (977 выздоровели);

Херсонская область – 188 (175 выздоровели);

Хмельницкая область – 645 (515 выздоровели);

Черкасская область – 616 (431 выздоровели);

Черновицкая область – 4531 (1763 выздоровели);

Черниговская область – 506 (145 выздоровели).

COVID-19 обнаружили в 6 346 украинских медиков . За минувшие сутки болезнь обнаружили у 103 медработников. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных COVID-19. При этом 3 850 работников медицинской сферы уже преодолели болезнь.

. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 103 медработников. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений, вызванных COVID-19. При этом 3 850 работников медицинской сферы уже преодолели болезнь. В ВСУ коронавирусом болеют 146 военнослужащих. Еще 498 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. К сожалению, 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины скончались в результате болезни, но 290 смогли ее преодолеть.

Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала

Главные новости о коронавирусе в Украине

Киев и еще 12 областей не готовы к ослаблению карантина

Как минимум до 31 июля в Украине действует адаптивный карантин. Возможность ослабления ограничений регионы определяют по 4 критериям от Минздрава. К ослаблению карантина не готовы такие регионы:

Киев;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.

Правительство отменило обязательную обсервацию для тех, кто въезжает в Украину

Кабмин освобождает от обязательной обсервации или самоизоляции людей, приезжающих в Украину. Впрочем, лишь при том условии, если у них будет справка о наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19.

Во Львове открыли кафе, рестораны и фитнес-залы: правила работы

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, во Львове открыли заведения и фитнес-центры. Стали известны правила для посетителей:

в помещение одновременно можно запускать до 10 посетителей;

расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метра;

у входа должны быть дезинфекторы;

вместо обычного бумажного меню стоит использовать либо одноразовое, либо электронное;

посетители обязаны проходить температурный скрининг. В случае температуры свыше 37,5 градуса человека не могут впускать в заведение;

получать и выдавать заказы нужно с соблюдением дистанции;

перед открытием заведения и после закрытия нужно проводить дезинфекцию, а каждые 4 часа – влажная уборка;

рекомендуют безналичный расчет;

лучше использовать одноразовую посуду, многократный – в случае высокотемпературной обработки;

ложки и вилки должны быть в отдельной упаковке;

пользоваться туалетами в заведениях не запрещено.



FlixBus возобновил международные рейсы из Украины

Автобусный оператор FlixBus с 25 июня возобновил работу в Украине на отдельных международных маршрутах. В частности, уже доступны билеты на рейсы из Киева в Краков, Будапешт, Вену и более десятка немецких городов. Зато с 3 июля запустят автобусы из Одессы в Чехию. Подробнее о маршрутах читайте здесь.

Минздрав внес в протокол лечения COVID-19 экспериментальный препарат дексаметазон

Минздрав позволило лечить пациентов с коронавирусом дексаметазоном. Исследование британских ученых выявило, что употребление дексаметазона способствует уменьшению смертности примерно на треть среди пациентов на ИВЛ и на одну пятую среди лиц, нуждающихся в кислородной поддержки. Впрочем, препарат достаточно опасен, ведь имеет ряд серьезных побочных эффектов, в частности: гипертония, бессонница, ожирение, катаракта, психозы и потеря памяти.

Более чем половина Украинцев не хотели бы сделать прививку от коронавируса

Лишь 41% опрошенных готовы сделать вакцину против коронавируса. При этом 49% респондентов отказались бы от такой процедуры. Среди тех, кто готов сделать прививку, преимущественно люди, которые боятся заболеть. А большинство противников вакцинации просто не верят в COVID-19.

Готовы ли вакцинироваться украинцы от коронавируса / Инфографика 24 канала

В Житомире кафе и рестораны полностью откроют

При условии соблюдения противоэпидемических требований, в Житомире заведениям позволили принимать посетителей внутри помещения.

При каких условиях будут работать заведения:

Посетителей смогут принимать внутри помещения, но только до 22:00.

Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метра.

Количество людей за одним столиком – не более 4, не считая детей до 14 лет.

Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Посетители должны быть в средствах защиты – кроме времени приема пищи.

Новости про коронавирус в мире 25 июня

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели 9 439 689 человек. 4 754 148 больных уже выздоровели, но 482 911 пациентов умерли.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 388 865;

Бразилия – 1 188 631;

Россия – 613 148;

Индия – 473 105;

Великобритания – 308 337.

В Пакистане на черном рынке продают кровь людей, переболевших COVID-19

В Пакистане на черном рынке продают кровь пациентов, которые переболели коронавирусом. Кровь продают нелегально от 950 до 3500 фунтов стерлингов, что на украинские деньги от 31 тысяч до 116 тысяч гривен. Семьи больных COVID-19 верят в то, что эта кровь является "чудо-средством" и способна спасти их близких.

В ЕС для лечения коронавируса одобрили первый препарат

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендует лечить больных коронавирусом ремдесивиром. Применять его можно на взрослых и детях старше 12 лет с легочной пневмонией. Это первый препарат, который EMA позволила применять на территории ЕС для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

Турция будет тестировать на COVID-19 в аэропортах

С 1 июля в Турции восстановят международный туризм. Следовательно, к этому сроку в крупных аэропортах страны оборудуют тест-центры, где прибывших будут проверять на наличие коронавируса. В меньших аэропортах работы таких тест-центров запустят с 15 июля.

Исследование коронавируса

До конца года от коронавируса может умереть до 4 тысяч украинцев

В Киевской школе экономики спрогнозировали, что до конца года от COVID-19 в Украине умрет до 4 тысяч человек. При этом, если граждане начнут более тщательно придерживаться карантинных требований, то распространение инфекции удастся сдерживать лучше.