З початку епідемії добовий приріст хворих на коронавірус у Франції вперше перевищив позначку у 10 тисяч. Загальна кількість людей, у яких діагностували COVID-19, зросла до 373 911.

За останні 24 години в країні підтвердили 10 561 нове зараження коронавірусом, повідомляє BFMTV.

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Це вперше з часу епідемії у Франції за добу коронавірус виявили у понад 10 тисяч людей. Загалом захворіли вже 373 911 людей.

За останню добу померли 17 хворих. Загальна кількість загиблих від вірусу зросла до 30 910. Одужати вдалося 89 059 людям.

9 вересня голова Наукової ради, що консультує уряд з пандемії, Жан-Франсуа Дельфрайссі заявляв, що уряду необхідно прийняти деякі "жорсткі" рішення, бажано щонайшвидше. Це потрібно, щоб стримати зростання кількості заражень.

Коронавірус у Франції: що відомо