У Франції за добу коронавірус вперше виявили у понад 10 тисяч людей
З початку епідемії добовий приріст хворих на коронавірус у Франції вперше перевищив позначку у 10 тисяч. Загальна кількість людей, у яких діагностували COVID-19, зросла до 373 911.
За останні 24 години в країні підтвердили 10 561 нове зараження коронавірусом, повідомляє BFMTV.
Раніше У Франції зменшили термін самоізоляції попри понад 9000 нових хворих на COVID-19 щодня
Це вперше з часу епідемії у Франції за добу коронавірус виявили у понад 10 тисяч людей. Загалом захворіли вже 373 911 людей.
За останню добу померли 17 хворих. Загальна кількість загиблих від вірусу зросла до 30 910. Одужати вдалося 89 059 людям.
9 вересня голова Наукової ради, що консультує уряд з пандемії, Жан-Франсуа Дельфрайссі заявляв, що уряду необхідно прийняти деякі "жорсткі" рішення, бажано щонайшвидше. Це потрібно, щоб стримати зростання кількості заражень.
Коронавірус у Франції: що відомо
- Ситуація з недугою відчутно погіршилася у країні наприкінці серпня. Кількість нових інфікованих стрибнула з 3 до 6, потім до 7 і 9 тисяч денно.
- У Парижі навіть запровадили обов'язковий масковий режим.
- Та попри все це влада йде на деякі послаблення карантинних обмежень. Наприклад, термін ізоляції скоротили. А все тому, що у перші 7 днів після контакту ймовірність виявити факт інфікування найбільша.