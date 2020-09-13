Во Франции за сутки коронавирус впервые обнаружили у более 10 тысяч человек
С начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил отметку в 10 тысяч. Общее количество людей, у которых диагностировали COVID-19, выросло до 373 911.
За последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новое заражение коронавирусом, сообщает BFMTV.
Ранее Во Франции уменьшили срок самоизоляции несмотря на более 9000 новых больных COVID-19 ежедневно
Это впервые со времени эпидемии во Франции за сутки коронавирус обнаружили у более 10 тысяч человек. Всего заболели уже 373 911 человек.
За последние сутки умерли 17 больных. Общее количество погибших от вируса возросло до 30 910. Выздороветь удалось 89 059 людям.
9 сентября председатель Научного совета, консультирующего правительство по пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявлял, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, желательно как можно быстрее. Это нужно, чтобы сдержать рост количества заражений.
Коронавирус во Франции: что известно
- Ситуация с недугом ощутимо ухудшилась в стране в конце августа. Количество новых инфицированных скакнуло с 3 до 6, затем до 7 и 9 тысяч денно.
- В Париже даже ввели обязательный масочный режим.
- Но несмотря на все это власть идет на некоторые ослабления карантинных ограничений. Например, срок изоляции сократили. А все потому, что в первые 7 дней после контакта вероятность выявить факт инфицирования наибольшая.