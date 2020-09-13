С начала эпидемии суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил отметку в 10 тысяч. Общее количество людей, у которых диагностировали COVID-19, выросло до 373 911.

За последние 24 часа в стране подтвердили 10 561 новое заражение коронавирусом, сообщает BFMTV.

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Это впервые со времени эпидемии во Франции за сутки коронавирус обнаружили у более 10 тысяч человек. Всего заболели уже 373 911 человек.

За последние сутки умерли 17 больных. Общее количество погибших от вируса возросло до 30 910. Выздороветь удалось 89 059 людям.

9 сентября председатель Научного совета, консультирующего правительство по пандемии, Жан-Франсуа Дельфрайсси заявлял, что правительству необходимо принять некоторые "жесткие" решения, желательно как можно быстрее. Это нужно, чтобы сдержать рост количества заражений.

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