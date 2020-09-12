У Франції вже два дні поспіль фіксують понад 9 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Але карантинні обмеження не посилюють, а послаблюють: зокрема, обов'язкову самоізоляцію тим, хто контактував із хворими на COVID-19 скоротили з 14 до 7 днів.

Період обов'язкової самоізоляції у Франції для "контактних" (людей, які контактували з інфікованими коронавірусом) скоротили з 14 до 7 днів. Про це написали у Le Figaro з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Жана Кастекса від 11 вересня.

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Очільник уряду при цьому визнав, що в країні епідемічна ситуація погіршується, а не покращується. Зокрема, за минулу добу виявили 9,4 тисячі нових хворих, а за позаминулу – рекордні за увесь час пандемії 9,8 тисячі.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Франції

Ситуація у Франції з COVID-19 стрімко ускладнилася наприкінці серпня. Кількість нових інфікованих стрибнула з 3 до 6, а потім і до 7 тисяч денно. У Парижі навіть запровадили обов'язковий масковий режим.

За весь час пандемії у Франції виявлено понад 400 тисяч хворих. У країні високий рівень смертності – померли майже 31 тисяча людей, а вилікувалися – лише 90 тисяч. Понад 280 тисяч людей все ще вважають хворими.

Та попри все це влада йде на деякі послаблення карантинних обмежень. Наприклад, термін ізоляції скоротили. А все тому, що у перші 7 днів після контакту ймовірність виявити факт інфікування найбільша.

Отже, у Франції, попри розмови про посилення карантину, по факту влада вирішила, що "слід спробувати жити разом з коронавірусом, не йдучи надмірно в ізоляцію й не виносячи за дужки спілкування, економіку та культурне життя".