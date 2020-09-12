Во Франции уже два дня подряд фиксируют более 9000 новых случаев инфицирования коронавирусом. Но карантин не усиливают, а ослабляют: в частности, обязательную самоизоляцию тем, кто контактировал с больными COVID-19 сократили с 14 до 7 дней.

Период обязательной самоизоляции во Франции для "контактных" (людей, контактировавших с инфицированными коронавирусом) сократили с 14 до 7 дней. Об этом написали в Le Figaro со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса от 11 сентября.

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Глава правительства при этом признал, что в стране эпидемическая ситуация ухудшается, а не улучшается. В частности, за минувшие сутки выявили 9,4 тысячи новых больных, а за позапрошлые – рекордные за все время пандемии 9,8 тысячи.

Коротко о ситуации с коронавирусом во Франции

Ситуация во Франции с COVID-19 стремительно осложнилась в конце августа. Количество новых инфицированных прыгнуло с 3 до 6, а потом и до 7 тысяч в день. В Париже даже ввели обязательный масочный режим.

За все время пандемии во Франции выявлено более 400 тысяч больных. В стране высокий уровень смертности – умерли почти 31 тымяча человек, а вылечились – только 90 тысяч. Более 280 тысяч людей все еще считают больными.

Но несмотря на все это власть идет на некоторые послабления карантина. Например, срок изоляции сократили. А все потому, что в первые 7 дней после контакта вероятность обнаружить факт инфицирования наибольшая.