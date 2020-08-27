Власти Парижа подписали постановление, обязывающее ввести обязательный масочный режим на всей территории города. Ранее обязательный масочный режим действовал только в закрытых общественных помещениях.

Действие постановления о масочном режиме в Париже начнет действовать от 28 августа, сообщает Le Figaro.

К теме Париж внесли в красную зону из-за COVID-19: что запретят во французской столице

Отметим, что ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что Париж квалифицировали как один из городов с активным распространением коронавируса. Он выступил за ношение масок на территории всех крупных городов страны.

Сейчас заместитель мэра по проблемам здравоохранения Анн Суйри сообщила, что с 28 августа все жители и гости Парижа должны будут носить маски на улице.

Ношение масок станет обязательным на всей территории Парижа с пятницы с 08:00 (09:00 по киевскому времени),

– заявила она.

Напомним, что недавно Власти Франции объявили Париж красной зоной. Местные власти теперь имеют полномочия ограничивать количество людей в общественных местах, зданиях и транспортных средствах. Кроме Парижа, наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19 и в густонаселенных районах Марселя.