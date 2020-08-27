Влада Парижа підписала постанову, яка зобов'язує ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста. Раніше обов'язковий масковий режим діяв лише у закритих громадських приміщеннях.

Дія постанови про масковий режим у Парижі почне діяти від 28 серпня, повідомляє Le Figaro.

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Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомив, що Париж кваліфікували як одне з міст з активним поширенням коронавірусу. Він виступив за носіння масок на території всіх великих міст країни.

Нині заступниця мера з проблем охорони здоров'я Анн Суйри повідомила, що від 28 серпня усі мешканці та гості Парижа повинні будуть носити маски на вулиці.

Носіння масок стане обов'язковою на всій території Парижа з п'ятниці з 08:00 (09:00 за київським часом),

– заявила вона.

Нагадаємо, що нещодавно Влада Франції оголосила Париж червоною зоною. Місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах. Окрім Парижа, спостерігається сплеск захворюваності на COVID-19 й у густонаселених районах Марселю.