Чашка теплого чаю допомагає зігрітись, а вітамінний чай – допоможе підтримувати здоровий стан у дощову осінь.

Редакція 24 каналу підготували рецепти осінніх чаїв, які будуть не тільки корисними, а й смачними!

Читайте також Як зміцнити свій імунітет перед сезоном застуд

Чаї на осінь

Аронія

Так називають чорноплідну горобину. Аронія вважається однією з головних протизастудних ягід через великий вміст вітаміну С.

Напій з аронії корисний для судин мозку, він допомагає при головному болю та хронічних мігренях.

Для такого чаю потрібно:

Візьміть 2 столові ложки сухих ягід горобини.

Змішайте з сухими плодами шипшини і заливають окропом.

Напій має настоятися в термосі 10 – 12 годин.



Чай з аронії / Фото goodfon.ru

Обліпиха

Плоди обліпихи джерело мікроелементів, які зміцнюють імунітет і допомагають боротися з распіраторними інфекціями. Фахівці радять щодня з'їдати всього 50 грамів обліпихи, а якщо змішати ягоди з медом, вийде відмінний засіб від кашлю і болю в горлі.



Обліпиховий чай зміцнює імунітет / Фото kyiv.ridna.ua

Глід

До складу глоду входить кверцетин та інші флавоноїди. Вони захищають стінки артерій від відкладення холестеринових бляшок, а також протидіють вірусам.

Відвар плодів глоду знижує артеріальний тиск, а також він допомагає при запаленні легенів. Його застосовують і при сильному роздратуванні, чай з плодів глоду забезпечить спокійний сон.



Чай з глідом заспокоює / Фото pagan.com.ua

Імбирний чай

Корінь імбиру сприяє розрідженню крові, покращує колір шкіри. А ось імбир разом з лимоном – це один із найкращих засобів для профілактики застуди.

Щоб зробити чай, потрібно:

Натерти імбир або нарізати тоненькими пластинками.

Лимон або апельсин, та м'яту.

Мед – 3 ложки.

Додати до окропу імбир, коли перелиєте в чашку – можна додавати лимон, м'яту та мед.



Імбирний чай з лимоном та м'ятою / Фото ukr.media