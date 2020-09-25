Як приготувати імунний чай на осінь: цікаві рецепти
Чашка теплого чаю допомагає зігрітись, а вітамінний чай – допоможе підтримувати здоровий стан у дощову осінь.
Редакція 24 каналу підготували рецепти осінніх чаїв, які будуть не тільки корисними, а й смачними!
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Чаї на осінь
Аронія
Так називають чорноплідну горобину. Аронія вважається однією з головних протизастудних ягід через великий вміст вітаміну С.
Напій з аронії корисний для судин мозку, він допомагає при головному болю та хронічних мігренях.
Для такого чаю потрібно:
- Візьміть 2 столові ложки сухих ягід горобини.
- Змішайте з сухими плодами шипшини і заливають окропом.
- Напій має настоятися в термосі 10 – 12 годин.
Чай з аронії / Фото goodfon.ru
Обліпиха
Плоди обліпихи джерело мікроелементів, які зміцнюють імунітет і допомагають боротися з распіраторними інфекціями. Фахівці радять щодня з'їдати всього 50 грамів обліпихи, а якщо змішати ягоди з медом, вийде відмінний засіб від кашлю і болю в горлі.
Обліпиховий чай зміцнює імунітет / Фото kyiv.ridna.ua
Глід
До складу глоду входить кверцетин та інші флавоноїди. Вони захищають стінки артерій від відкладення холестеринових бляшок, а також протидіють вірусам.
Відвар плодів глоду знижує артеріальний тиск, а також він допомагає при запаленні легенів. Його застосовують і при сильному роздратуванні, чай з плодів глоду забезпечить спокійний сон.
Чай з глідом заспокоює / Фото pagan.com.ua
Імбирний чай
Корінь імбиру сприяє розрідженню крові, покращує колір шкіри. А ось імбир разом з лимоном – це один із найкращих засобів для профілактики застуди.
Щоб зробити чай, потрібно:
- Натерти імбир або нарізати тоненькими пластинками.
- Лимон або апельсин, та м'яту.
- Мед – 3 ложки.
- Додати до окропу імбир, коли перелиєте в чашку – можна додавати лимон, м'яту та мед.
Імбирний чай з лимоном та м'ятою / Фото ukr.media