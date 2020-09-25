Как приготовить иммунный чай на осень: интересные рецепты
Чашка теплого чая помогает согреться, а витаминный чай – поможет поддерживать здоровое состояние в дождливую осень.
Редакция 24 канала подготовила рецепты осенних чаев, которые будут не только полезными, но и вкусными!
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Чаи на осень
Арония
Так называют черноплодную рябину. Арония считается одной из главных противопростудных ягод из-за большого содержания витамина С.
Напиток из аронии полезен для сосудов мозга, он помогает при головной боли и хронических мигренях.
Для такого чая нужно:
- Возьмите 2 столовые ложки сухих ягод рябины.
- Смешайте с сухими плодами шиповника и залейте кипятком.
- Напиток должен настояться в термосе 10 – 12 часов.
Чай из аронии / Фото goodfon.ru
Облепиха
Плоды облепихи – источник микроэлементов, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с респираторными инфекциями. Специалисты советуют ежедневно съедать всего 50 граммов облепихи, а если смешать ягоды с медом, получится отличное средство от кашля и боли в горле.
Облепиховый чай укрепляет иммунитет / Фото kyiv.ridna.ua
Боярышник
В состав боярышника входит кверцетин и другие флавоноиды. Они защищают стенки артерий от отложения холестериновых бляшек, а также противодействуют вирусам.
Отвар плодов боярышника снижает артериальное давление, а также он помогает при воспалении легких. Его применяют и при сильном раздражении, чай из плодов боярышника обеспечит спокойный сон.
Чай с боярышником успокаивает / Фото pagan.com.ua
Имбирный чай
Корень имбиря способствует разжижению крови, улучшает цвет кожи. А вот имбирь вместе с лимоном – это один из лучших средств для профилактики простуды.
Чтобы сделать чай, нужно:
- Натереть имбирь или нарезать тонкими пластинками.
- Лимон или апельсин, и мята.
- Мед – 3 ложки.
- Добавить в кипяток имбирь, потом перелейте в чашку – можно добавлять лимон, мяту и мед.
Имбирный чай с лимоном и мятой / Фото ukr.media