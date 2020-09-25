Чашка теплого чая помогает согреться, а витаминный чай – поможет поддерживать здоровое состояние в дождливую осень.

Редакция 24 канала подготовила рецепты осенних чаев, которые будут не только полезными, но и вкусными!

Читайте также Как укрепить свой иммунитет перед сезоном простуд

Чаи на осень

Арония

Так называют черноплодную рябину. Арония считается одной из главных противопростудных ягод из-за большого содержания витамина С.

Напиток из аронии полезен для сосудов мозга, он помогает при головной боли и хронических мигренях.

Для такого чая нужно:

Возьмите 2 столовые ложки сухих ягод рябины.

Смешайте с сухими плодами шиповника и залейте кипятком.

Напиток должен настояться в термосе 10 – 12 часов.



Чай из аронии / Фото goodfon.ru

Облепиха

Плоды облепихи – источник микроэлементов, которые укрепляют иммунитет и помогают бороться с респираторными инфекциями. Специалисты советуют ежедневно съедать всего 50 граммов облепихи, а если смешать ягоды с медом, получится отличное средство от кашля и боли в горле.



Облепиховый чай укрепляет иммунитет / Фото kyiv.ridna.ua

Боярышник

В состав боярышника входит кверцетин и другие флавоноиды. Они защищают стенки артерий от отложения холестериновых бляшек, а также противодействуют вирусам.

Отвар плодов боярышника снижает артериальное давление, а также он помогает при воспалении легких. Его применяют и при сильном раздражении, чай из плодов боярышника обеспечит спокойный сон.



Чай с боярышником успокаивает / Фото pagan.com.ua

Имбирный чай

Корень имбиря способствует разжижению крови, улучшает цвет кожи. А вот имбирь вместе с лимоном – это один из лучших средств для профилактики простуды.

Чтобы сделать чай, нужно:

Натереть имбирь или нарезать тонкими пластинками.

Лимон или апельсин, и мята.

Мед – 3 ложки.

Добавить в кипяток имбирь, потом перелейте в чашку – можно добавлять лимон, мяту и мед.



Имбирный чай с лимоном и мятой / Фото ukr.media