Про це в інтерв'ю розповіла Озлем Тюречі, одна із засновниць компанії BioNTech. Тієї самої, що разом з Pfizer у 2020 році зробила одну з найпопулярніших у світі вакцин проти коронавірусу.

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Вакцина проти коронавірусу

Тепер, коли пандемія практично закінчилася, Тюречі та BioNTech повернулися до своєї старої мети – створення ліків проти раку. І ліки ці будуть швидше схожі на вакцину. Щеплення BioNTech проти коронавірусу виготовлена на основі матричної РНК або mRNA.

Вона містить інформацію про структуру білків коронавірусу. Кодуєш туди дані про ці білки, робиш ін'єкцію, і потім організм ці білки виробляє, щоб імунна система навчилася боротися вже зі справжнім коронавірусом. Технологію вакцин на мРНК розробляли ще з 90-х. Тому 2020-го вакцину створили так швидко. Коли розпочалася пандемія, з'явився привід перевірити технологію у реальному світі. І вийшло це досить успішно.

Як діє вакцина проти раку

Але початковою метою вчених була боротьба із раком. Лікувати рак складно, тому що у кожної людини він протікає по-різному. Різні органи, різні види пухлини, різна швидкість розвитку. Існують схеми терапії та ліки, але вони діють надто повільно і працюють не завжди. Тому й вирішили використовувати мРНК.

Принцип дії такий самий, як і у вакцини. Береться зразок ракової пухлини, її генетичні дані кодуються в мРНК, і препарат вводиться в організм. Імунітет реагує на це і вчиться боротися зі справжньою пухлиною в організмі. Як буває з будь-якою новою технологією, спочатку мРНК була не дуже корисною на практиці. Закодованих білків вироблялося мало, і через це імунітету було важко їх запам'ятати, і ефект від вакцини виявлявся слабким.

Успішні випробовування

Але за десятиліття вчені навчилися зробити так, що мРНК виробляє багато білків. А ще досить легко кодувати мРНК для кожного конкретного пацієнта і виходить персоналізовані ліки проти раку. Саме цим метод і кращий за всі інші ліки. Якщо після терапії рак повернеться, можна взяти нову пробу пухлини та зробити під неї ще одну вакцину. Так уже робили із вакциною проти коронавірусу. Коли з'являлися нові варіанти вірусу, під них правили генетичний код вакцини та випускали її на ринок.

Наразі вчені проводять клінічні випробування. Під кожен різновид раку потрібна окрема програма випробувань. І зараз таких програм 24. На кожну таку вакцину буде потрібно окреме схвалення від американського та інших урядів. Озлем Тюречі не вважає, що її вакцина повністю переможе рак у всьому світі, але вона оптимістично налаштована. Адже за допомогою її технології можна лікувати будь-який вид раку.