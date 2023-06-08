Об этом в интервью рассказала Озлем Тюречи, одна из основательниц компании BioNTech. Той самой, что вместе с Pfizer в 2020 году сделала одну из самых популярных в мире вакцин против коронавируса.

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Вакцина против коронавируса

Теперь, когда пандемия практически закончилась, Тюречи и BioNTech вернулись к своей старой цели – созданию лекарства против рака. И лекарство это будет скорее похоже на вакцину. Прививка BioNTech против коронавируса изготовлена на основе матричной РНК или mRNA.

Она содержит сведения о структуре белков коронавируса. Кодируешь туда данные об этих белках, делаешь инъекцию, и потом организм эти белки производит, чтобы иммунная система научилась бороться уже с настоящим коронавирусом. Технологию вакцин на мРНК разрабатывали еще с 90-х годов. Поэтому в 2020 году вакцину создали так быстро. Когда началась пандемия, появился повод проверить технологию в реальном мире. И вышло это достаточно успешно.

Как действует вакцина против рака

Но начальной целью ученых была борьба с раком. Лечить рак сложно, потому что у каждого человека он протекает по-разному. Разные органы, разные виды опухоли, разная скорость развития. Существуют схемы терапии и лекарства, но они действуют слишком медленно и работают не всегда. Потому и решили использовать мРНК.

Принцип действия такой же, как и у вакцины. Берется образец раковой опухоли, ее генетические данные кодируются в мРНК и препарат вводится в организм. Иммунитет реагирует на это и учится бороться с настоящей опухолью в организме. Как бывает с любой новой технологией, поначалу мРНК была не очень полезна на практике. Закодированных белков производилось мало, и поэтому иммунитету было трудно их запомнить, и эффект от вакцины оказывался слабым.

Успешные испытания

Но за десятилетие учёные научились сделать так, что мРНК производит много белков. А еще достаточно легко кодировать мРНК для каждого конкретного пациента и выходит персонализированное лекарство против рака. Именно этим метод и лучше всех других лекарств. Если после терапии рак вернется, можно взять новую пробу опухоли и сделать еще одну вакцину. Так уже поступали с вакциной против коронавируса. Когда появлялись новые варианты вируса, под них правил генетический код вакцины и выпускали ее на рынок.

Ученые проводят клинические испытания. Под каждую разновидность рака требуется отдельная программа испытаний. И сейчас таких программ 24. На каждую такую вакцину потребуется отдельное одобрение американского и других правительств. Озлем Тюречи не считает, что ее вакцина полностью победит рак во всем мире, но она оптимистично настроена. Ведь с помощью ее технологии можно лечить любой вид рака.