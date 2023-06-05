Обычные осьминоги широко распространены по всей Атлантике и Средиземному морю. Эти моллюски живут несколько лет, достигая 10 кг. Для охоты они используют яд, а для защиты могут выбрасывать облако чернил.

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Корись чернила осьминога

В составе чернил ученые находят органические молекулы, демонстрирующие перспективные противоопухолевые свойства. Эти соединения могут служить основой новых методов лечения рака.

Чернила головоногих представляют собой сложный коктейль, содержащий множество необычных молекул. Некоторые из них обладают ценными биоактивными свойствами, включая противовоспалительные и противоопухолевые. Такой работой занимаются биологи из мексиканского Университета Сонора. Некоторое время назад они идентифицировали в чернилах Octopus vulgaris новую молекулу, получившую сокращенное название озопромида (ozopromide).

Чернила осьминога лечит рак

Это азотсодержащее органическое соединение. В новой работе Мартин Эрнандес-Зазуэта и их коллеги показали, что такую молекулу можно синтезировать искусственно. Затем ученые исследовали биоактивные свойства озопромида. Эксперименты проводили на культурах клеток опухоли молочной железы, яичников, простаты и легких.

Авторы исследования показали, что озопромид затрудняет рост и размножение злокачественных клеток, что приводит к их массовой гибели. В случае рака легких это действие оказалось особенно заметным, сократив количество клеток вдвое. Однако никакого негативного влияния озопромида на здоровые клетки не было.

Это резко отличает его от большинства цитотоксических веществ, которые применяются в медицине сегодня и наносят вред всем клеткам, оказавшимся поблизости. Возможно, озопромид поможет разработать новые, более безопасные методы лечения онкологических заболеваний.