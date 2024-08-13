У XVII століття один французький монах, на ім'я П'єр Періньон винайшов технологію для виробництва шампанського. Кажуть, що 4 серпня він взяв перший ковток цього напою і вигукнув: "Я п'ю зірки!".

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Користь шампанського

Шампанське дійсно містить поліфеноли – речовини з антиоксидантними ефектами. Найвідоміший із них – резератрол, який позитивно впливає на серцево-судинну систему, зменшує рівень цукру в крові, має протипухлинні та інші важливі властивості.

Попри це, користь шампанського для здоров'я людини все ще не доведені. Наявні дослідження шампанського, поліфенолів та ресвератролу зазвичай проводилися в дуже малих вибірках людей, тварин або клітинних культур.

Шкода шампанського

Але недоліки шампанського виразніші. Наприклад, алкоголь та вуглекислий газ, що міститься в ньому, мають можливість розширювати судини. Через це шампанське може спровокувати напад мігрені.

Майже у всіх матеріалах про переваги шампанського є фраза, що його потрібно споживати в помірних кількостях. Правда, ніхто не вказує точні обсяги – швидше за все, це стосується кількох келихів. Але насправді немає безпечної кількості алкоголю.

Ресвератрол також є в різних продуктах: виноград, горох, фісташки, чорниці та навіть темний шоколад. Якщо ви не хочете відмовлятися від улюбленого напою та атмосфери свята, яку він несе, ви можете спробувати безалкогольне шампанське. Він зберігає сам смак і бульбашки, але не шкодить здоров’ю.