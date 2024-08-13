В XVII век один французский монах, по имени Пьер Периньон изобрел технологию для производства шампанского. Говорят, что 4 августа он взял первый глоток этого напитка и воскликнул: "Я пью звезды!".

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Польза шампанского

Шампанское действительно содержит полифенолы – вещества с антиоксидантными эффектами. Самый известный из них – резератрол, который положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, уменьшает уровень сахара в крови, имеет противоопухолевые и другие важные свойства.

Несмотря на это, польза шампанского для здоровья человека все еще не доказана. Имеющиеся исследования шампанского, полифенолов и ресвератрола обычно проводились в очень малых выборках людей, животных или клеточных культур.

Вред шампанского

Но недостатки шампанского более выразительны. Например, алкоголь и углекислый газ, содержащийся в нем, имеют возможность расширять сосуды. Из-за этого шампанское может спровоцировать приступ мигрени.

Почти во всех материалах о преимуществах шампанского есть фраза, что его нужно потреблять в умеренных количествах. Правда, никто не указывает точные объемы – скорее всего, это касается нескольких бокалов. Но на самом деле нет безопасного количества алкоголя.

Ресвератрол также есть в различных продуктах: виноград, горох, фисташки, черника и даже темный шоколад. Если вы не хотите отказываться от любимого напитка и атмосферы праздника, которую он несет, вы можете попробовать безалкогольное шампанское. Он сохраняет сам вкус и пузырьки, но не вредит здоровью.