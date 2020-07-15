Контактні особи людей, у яких виявили коронавірусну інфекцію, повинні дотримуватись правил самоізоляції впродовж 14 днів та здати тест на наявність SARS-CoV-2. Встановлення контактних осіб є важливою умовою протидії коронавірусного захворювання.

Пояснюємо, кого слід вважати контактною особою хворого на коронавірус та яких умов повинні дотримуватися люди цієї категорії.

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Контактна особа – хто це? Це люди, які перебували в контакті з джерелом інфекції. У випадку коронавірусу – це особи, які контактували з патогеном SARS-CoV-2, спілкувалися з людиною з підтвердженим діагнозом COVID-19 або були у зоні ризику передачі вірусу.

Кого вважають контактною особою з хворим на COVID-19

Людей, які живуть разом з хворим в одному помешканні.

Тих, хто були у прямому фізичному контакті з інфікованим.

Людей, які були поруч хворого в той час, як він чхав/кашляв чи торкався використаних серветок чи засобів захисту.

Осіб, які розмовляли з хворим на відстані менше ніж 1 метр впродовж 15 хвилин без засобів захисту.

Людей, які опинились в закритому приміщенні з інфікованим на відстані менше ніж 1 метр понад 15 хвилин.

Осіб, які летіли у літаку у межах двох крісел.

Всіх пасажирів та члени екіпажу, якщо хворий переміщався салоном та має тяжкі симптоми.



Кого вважають контактною особою хворого на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Яких умов повинні дотримуватися контактні особи

Контактна особа є потенційним носієм SARS-CoV-2. Таку людину обов'язково повинні протестувати методом ПЛР та слідкувати за станом її здоров'я. У випадку погіршення самопочуття – контактній особі повинні надати необхідне лікування та допомогу.

Контактні особи зобов'язані бути на ізоляції впродовж 14 днів.

Самоізоляція – це, в першу чергу, утримання від контакту з іншими для того, щоб зменшити ризик інфікування.

Самоізоляція виключає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький контакт віч-на-віч на відстані менше, ніж 2 метри, або тривалістю понад 15 хвилин).