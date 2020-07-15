Впродовж останніх двох тижнів щоденна статистика захворюваності на коронавірус в Україні коливалася в межах 543–914 випадків заражень за добу.

За останні два тижні в Україні не зафіксували стрімкого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, повідомляє 24 канал.

До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Захворюваність в Україні на COVID-19 досі залишається на високому рівні, втім все ж вона дещо нижча у порівнянні з попереднім двотижневим періодом.

В Україні давно присутня така тенденція, що після вихідних днів хворих на коронавірус виявляють значно рідше, ніж посеред та наприкінці тижня. Зокрема, у неділю, понеділок або вівторок повідомляють про значно меншу кількість хворих, ніж у середу, четвер, п'ятницю чи суботу.

У МОЗ це пояснюють тим, що у вихідні дні до лікарень звертається значно менше людей, ніж у будні. Відповідно, на вихідних у країні тестують значно менше людей.

Динаміка тестувань та виявлених випадків за останні 7 днів: