Як змінилася статистика захворюваності на COVID-19 в Україні за останніх два тижні: інфографіка
Впродовж останніх двох тижнів щоденна статистика захворюваності на коронавірус в Україні коливалася в межах 543–914 випадків заражень за добу.
За останні два тижні в Україні не зафіксували стрімкого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, повідомляє 24 канал.
До теми Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Захворюваність в Україні на COVID-19 досі залишається на високому рівні, втім все ж вона дещо нижча у порівнянні з попереднім двотижневим періодом.
В Україні давно присутня така тенденція, що після вихідних днів хворих на коронавірус виявляють значно рідше, ніж посеред та наприкінці тижня. Зокрема, у неділю, понеділок або вівторок повідомляють про значно меншу кількість хворих, ніж у середу, четвер, п'ятницю чи суботу.
У МОЗ це пояснюють тим, що у вихідні дні до лікарень звертається значно менше людей, ніж у будні. Відповідно, на вихідних у країні тестують значно менше людей.
Динаміка тестувань та виявлених випадків за останні 7 днів:
- 9 липня, четвер – 29 261 тестування, 810 виявлених хворих;
- 10 липня, п'ятниця – 27 281 тестування, 819 виявлених хворих;
- 11 липня, субота – 27 159 тестувань, 800 виявлених хворих;
- 12 липня, неділя – 15 019 тестувань, 678 виявлених хворих;
- 13 липня, понеділок – 10 524 тестування, 612 виявлених хворих;
- 14 липня, вівторок – 22 846 тестувань, 638 виявлених хворих;
- 15 липня, середа – 29 044 тестування, 836 виявлених хворих.