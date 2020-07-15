На протяжении последних двух недель ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине колебалась в пределах 543-914 случаев заражений за сутки.

За последние две недели в Украине не зафиксировали стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 24 канал.

К теме Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных

Заболеваемость в Украине COVID-19 до сих пор остается на высоком уровне, впрочем все же она несколько ниже по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом.

В Украине давно присутствует такая тенденция, что после выходных дней больных коронавирусом обнаруживают значительно реже, чем посреди и в конце недели. В частности, в воскресенье, понедельник или вторник сообщают о значительно меньшем количестве больных, чем в среду, четверг, пятницу или субботу.

В Минздраве это объясняют тем, что в выходные дни в больницы обращается гораздо меньше людей, чем в будни. Соответственно, на выходных в стране тестируют значительно меньше людей.

Динамика тестирований и выявленных случаев за последние 7 дней: