Как изменилась статистика заболеваемости COVID-19 в Украине за последние две недели: инфографика
На протяжении последних двух недель ежедневная статистика заболеваемости коронавирусом в Украине колебалась в пределах 543-914 случаев заражений за сутки.
За последние две недели в Украине не зафиксировали стремительного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает 24 канал.
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Заболеваемость в Украине COVID-19 до сих пор остается на высоком уровне, впрочем все же она несколько ниже по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом.
В Украине давно присутствует такая тенденция, что после выходных дней больных коронавирусом обнаруживают значительно реже, чем посреди и в конце недели. В частности, в воскресенье, понедельник или вторник сообщают о значительно меньшем количестве больных, чем в среду, четверг, пятницу или субботу.
В Минздраве это объясняют тем, что в выходные дни в больницы обращается гораздо меньше людей, чем в будни. Соответственно, на выходных в стране тестируют значительно меньше людей.
Динамика тестирований и выявленных случаев за последние 7 дней:
- 9 июля, четверг – 29 261 тестирование, 810 выявленных больных;
- 10 июля, пятница – 27 281 тестирование, 819 выявленных больных;
- 11 июля, суббота – 27 159 тестирований, 800 выявленных больных;
- 12 июля, воскресенье – 15 019 тестирований, 678 выявленных больных;
- 13 июля, понедельник – 10 524 тестирования, 612 выявленных больных;
- 14 июля, вторник – 22 846 тестирований, 638 выявленных больных;
- 15 июля, среда – 29 044 тестирования, 836 выявленных больных.