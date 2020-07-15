Контактные лица людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, должны соблюдать правила самоизоляции в течение 14 дней и сдать тест на наличие SARS-CoV-2. Установление контактных лиц является важным условием противодействия коронавирусной болезни.

Объясняем, кого следует считать контактным лицом больного коронавирусом и какие условия должны соблюдать люди этой категории.

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Контактное лицо – кто это? Это люди, которые находились в контакте с источником инфекции. В случае коронавируса – это лица, которые контактировали с патогеном SARS-CoV-2, общались с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19 или были в зоне риска передачи вируса.

Кого считают контактным лицом с больным COVID-19

Людей, которые живут вместе с больным в одном помещении.

Тех, кто были в прямом физическом контакте с инфицированным.

Людей, которые были возле больного в то время, как он чихал/кашлял или касался использованных салфеток или средств защиты.

Лиц, которые разговаривали с больным на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут без средств защиты.

Людей, оказавшихся в закрытом помещении с инфицированным на расстоянии менее 1 метра более 15 минут.

Людей, летевших в самолете в пределах двух кресел.

Всех пассажиров и членов экипажа, если больной перемещался по салону и имеет тяжелые симптомы.



Кого считают контактным лицом больного COVID-19 / Инфографика 24 канала

Какие условия должны соблюдать контактные лица

Контактное лицо является потенциальным носителем SARS-CoV-2. Такого человека обязательно должны протестировать методом ПЦР и следить за состоянием его здоровья. В случае ухудшения самочувствия – контактному лицу должны предоставить необходимое лечение и помощь.

Контактные лица обязаны быть на изоляции в течение 14 дней.

Самоизоляция – это, в первую очередь, воздержание от контакта с другими для того, чтобы уменьшить риск инфицирования.

Самоизоляция исключает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее, чем 2 метра, или продолжительностью более 15 минут).