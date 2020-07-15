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Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
7 июля , 17:09 Как рождаются и живут сиамские близнецы: фото
Анастасія Манюхіна
Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
3 июля , 06:20 Как охладить квартиру без кондиционера: простые советы
Наталя Сколоздра
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Вперше розшифрували людську Х-хромосому
11:05, сегодня Вперше розшифрували людську Х-хромосому
В Украине выявили 836 новых больных COVID-19 – общее количество инфицированных возросло до 55607
09:17, сегодня В Украине выявили 836 новых больных COVID-19 – общее количество инфицированных возросло до 55607
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Новости о коронавирусе 14 июля: карантин могут продлить, в мире 13 миллионов инфицированных
06:00, сегодня Новости о коронавирусе 14 июля: карантин могут продлить, в мире 13 миллионов инфицированных
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