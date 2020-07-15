Контактные лица больных COVID-19: кто это и какие правила должны соблюдать
Контактные лица людей, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, должны соблюдать правила самоизоляции в течение 14 дней и сдать тест на наличие SARS-CoV-2. Установление контактных лиц является важным условием противодействия коронавирусной болезни.
Объясняем, кого следует считать контактным лицом больного коронавирусом и какие условия должны соблюдать люди этой категории.
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Кого считают контактным лицом с больным COVID-19
- Людей, которые живут вместе с больным в одном помещении.
- Тех, кто были в прямом физическом контакте с инфицированным.
- Людей, которые были возле больного в то время, как он чихал/кашлял или касался использованных салфеток или средств защиты.
- Лиц, которые разговаривали с больным на расстоянии менее 1 метра в течение 15 минут без средств защиты.
- Людей, оказавшихся в закрытом помещении с инфицированным на расстоянии менее 1 метра более 15 минут.
- Людей, летевших в самолете в пределах двух кресел.
- Всех пассажиров и членов экипажа, если больной перемещался по салону и имеет тяжелые симптомы.
Кого считают контактным лицом больного COVID-19 / Инфографика 24 канала
Какие условия должны соблюдать контактные лица
Контактное лицо является потенциальным носителем SARS-CoV-2. Такого человека обязательно должны протестировать методом ПЦР и следить за состоянием его здоровья. В случае ухудшения самочувствия – контактному лицу должны предоставить необходимое лечение и помощь.
Контактные лица обязаны быть на изоляции в течение 14 дней.
Самоизоляция – это, в первую очередь, воздержание от контакта с другими для того, чтобы уменьшить риск инфицирования.
Самоизоляция исключает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее, чем 2 метра, или продолжительностью более 15 минут).