Попри свою привабливість концепція "поліпіл" є однією з найсуперечливіших у науковому середовищі, оскільки попередні дослідження не підтвердили її ефективність.

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Нове дослідження комбінації ліків

Міжнародна група вчених поставила собі за мету оцінити вплив комбінації препаратів на зниження ризику інсультів та інфарктів та смертності від серцево-судинних захворювань. Для цього було проведено огляд трьох найбільших досліджень, які проходили протягом 5 років у 26 країнах світу за участю 18 тисяч пацієнтів.

Середній вік добровольців становив 63 роки на момент початку досліджень, 23,4% з них страждали на діабет і 63,4% мали в анамнезі гіпертонію. Учасників розділили на три групи, і одна з них отримувала поліполіл із поєднанням ліків для зниження артеріального тиску та статину. Друга – "коктейль" із препарату від тиску, статину та аспірину. Третя група одержувала плацебо.

Нова ефективна комбінація ліків для серця

Протягом п'ятирічного спостереження різні серцево-судинні події відбулися у 276 добровольців, які приймали "поліпіли" і 445 – у контрольній групі. Найбільший ефект був у добровольців, які приймали коктейль з додаванням аспірину – сукупний ризик серцево-судинних захворювань знизився на 51% порівняно з плацебо. Імовірність інсульту знизилася на 51%, інфаркту – на 53%.

Дослідження проводились у країнах з високим, середнім та низьким рівнем доходу, і ми побачили, що така схема може бути реалізована у всьому світі. Це доступний та недорогий спосіб скоротити рівень серцево-судинних захворювань серед населення,

– зазначили автори дослідження.

Що особливо важливо, регулярний прийом аспірину не був пов'язаний зі значним ризиком кровотечі – це один із найнебезпечніших побічних ефектів ацетилсаліцилової кислоти. Єдиною небажаною реакції було запаморочення.