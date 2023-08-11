Несмотря на свою привлекательность, концепция "полипил" является одной из самых противоречивых в научной среде, поскольку предыдущие исследования не подтвердили ее эффективность.

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Новое исследование комбинации лекарств

Международная группа ученых задалась целью оценить влияние комбинации препаратов на снижение риска инсультов и инфарктов и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого был проведен обзор трех самых больших исследований, которые проходили в течение 5 лет в 26 странах мира с участием 18 тысяч пациентов.

Средний возраст добровольцев составил 63 года на момент начала исследований, 23,4% из них страдали диабетом и 63,4% имели в анамнезе гипертонию. Участников разделили на три группы, и одна из них получала полиполил с сочетанием лекарства для снижения артериального давления и статина. Вторая – "коктейль" из препарата от давления, статина и аспирина. Третья группа получала плацебо.

Новая эффективная комбинация лекарства для сердца

В течение пятилетнего наблюдения разные сердечно-сосудистые события произошли у 276 добровольцев, принимавших "полипели" и 445 - в контрольной группе. Наибольший эффект был у добровольцев, принимавших коктейль с добавлением аспирина – совокупный риск сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 51% по сравнению с плацебо. Вероятность инсульта снизилась на 51%, инфаркта – на 53%.

Исследования проводились в странах с высоким, средним и низким уровнем дохода, и мы увидели, что такая схема может быть реализована по всему миру. Это доступный и недорогой способ сократить уровень сердечно-сосудистых заболеваний среди населения,

– отметили авторы исследования.

Что особенно важно, регулярный прием аспирина не был связан со значительным риском кровотечения – это один из наиболее опасных побочных эффектов ацетилсалициловой кислоты. Единственной нежелательной реакции было головокружение.