Предварительные результаты исследования показали, что препарат убивает большие раковые опухоли, не затрагивая здоровые клетки организма. Итак, результаты обнадеживающие.

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Что известно о доклинических испытаниях

Новый препарат против рака AOH1996 разрабатывали в течение 20 лет. Предварительно лекарство продемонстрировало эффективность в уничтожении больших раковых опухолей, при этом не затрагивая здоровые клетки организма.

Наше лекарство похоже на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и закрывает все рейсы только для самолетов, перевозящих раковые клетки,

– креативно объяснила разработчик препарата, профессор Линда Малкас.

Обратите внимание! В ходе исследований ученые выяснили, что AOH1996 может подавлять рост раковых опухолей у животных, поэтому сейчас стартовала первая фаза клинических испытаний на людях.

Против каких типов рака эффективен препарат

В ходе предварительных исследований препарата ученые оказали влияние на лечение рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Против всех этих типов рака – препарат показал высокую эффективность.

Ученые надеются, что их открытие потенциально может помочь в разработке более целевого лекарства против рака.