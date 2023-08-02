Предварительные результаты исследования показали, что препарат убивает большие раковые опухоли, не затрагивая здоровые клетки организма. Итак, результаты обнадеживающие.
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Что известно о доклинических испытаниях
Новый препарат против рака AOH1996 разрабатывали в течение 20 лет. Предварительно лекарство продемонстрировало эффективность в уничтожении больших раковых опухолей, при этом не затрагивая здоровые клетки организма.
Наше лекарство похоже на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и закрывает все рейсы только для самолетов, перевозящих раковые клетки,
– креативно объяснила разработчик препарата, профессор Линда Малкас.
Против каких типов рака эффективен препарат
В ходе предварительных исследований препарата ученые оказали влияние на лечение рака молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, шейки матки, кожи и легких. Против всех этих типов рака – препарат показал высокую эффективность.
Ученые надеются, что их открытие потенциально может помочь в разработке более целевого лекарства против рака.