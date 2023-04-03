Термінова консультація

Розробники нового сервісу запевняють, що він допоможе не тільки отримати відповіді щодо стану здоров’я та направлення до вузькопрофільного лікаря, але й замовити електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. До того ж сервіс пропонує повторний електронний рецепт, який можна отримати онлайн.

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Надати лікареві інформацію про результати лабораторних досліджень також стало легше – це можна зробити під час консультації в онлайн-режимі. Вартість консультації – 200 гривень. 2/3 з цих коштів отримає лікар, який надає послугу.

Особливою перевагою термінової консультації є те, що пацієнт чекає на прийом лише декілька хвилин, а лікар готовий надати кваліфіковану допомогу в онлайн-режимі протягом 5 хвилин після отримання заявки.

Якщо прийом не відбувся, заявка автоматично скасовується через дві години, а кошти повертаються на рахунок. У разі, якщо під час консультації з лікарем виникнуть технічні проблеми, лікар зв'яжеться з пацієнтом пізніше.

Як записатися на консультацію

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Термінова онлайн консультація.

Послугу можна замовити для себе або для рідних. Наприклад, для дитини з акаунту батька. Але в момент консультації потрібна присутність когось із батьків або законних представників дитини. Якщо пацієнт повнолітній і замовляє консультацію для родичів, у "пов’язаних особах" треба обрати їхню медичну картку і підтвердити зв’язок через смс-повідомлення. Декларація з лікарем для такого запису не потрібна.