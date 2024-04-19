Саме час може стати вирішальним фактором у тому, допоможе кава збадьоритись, чи навпаки – ви почуватиметесь сонно і розбито.

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Ідеальний час для кави

Зокрема, якщо ви прокидаються о 7 ранку, каву краще випити о 8-й. Якщо прокидаєтеся о 8-й, відповідно, найкраще почати кавування о 9-й.

Рекс Ісап називає себе експертом у питаннях кави. У своїх розрахунках він орієнтується на британців, і називає ідеальний час для ранкової кави – 8:33.

Мовляв, за статистикою, середньостатистичний британець прокидається саме о 7 годині 33 хвилини. І так, хвилини теж мають значення, переконує дослідник.

Отож, перш ніж зробити перший ковток улюбленого напою, зачекайте годину після того, як прокинулися. Можете поставити собі нагадування на телефоні і рівно через годину – насолоджуватись кавою із чистою совістю.

Який зв'язок

Ісап пояснює, що відразу після того, як організм прокидається, рівень гормону кортизолу перебуває на піку. Відтак, споживання кофеїну в цей час може негативно вплинути на організм, зокрема зросте емоційна збудженість і рівень кортизолу.