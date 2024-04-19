Именно время может стать решающим фактором в том, поможет кофе взбодриться, или наоборот – вы будете чувствовать себя сонно и разбито.

Смотрите также Кофе влияет на здоровье мышц

Идеальное время для кофе

В частности, если вы просыпаетесь в 7 утра, кофе лучше выпить в 8 часов. Если просыпаетесь в 8 часов, соответственно, лучше всего начать кофепитие в 9 часов.

Рекс Исап называет себя экспертом в вопросах кофе. В своих расчетах он ориентируется на британцев, и называет идеальное время для утреннего кофе – 8:33.

Мол, по статистике, среднестатистический британец просыпается именно в 7 часов 33 минуты. И да, минуты тоже имеют значение, убеждает исследователь.

Поэтому, прежде чем сделать первый глоток любимого напитка, подождите час после того, как проснулись. Можете поставить себе напоминание на телефоне и ровно через час – наслаждаться кофе с чистой совестью.

Какая связь

Исап объясняет, что сразу после того, как организм просыпается, уровень гормона кортизола находится на пике. Поэтому, потребление кофеина в это время может негативно повлиять на организм, в частности возрастет эмоциональная возбужденность и уровень кортизола.