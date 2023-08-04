Напередодні у Луцькому районі Волинської області сталася трагічна подія: 2-місячна дитина померла від ускладнення кашлюка. В регіоні високий ріст захворюваності на це небезпечне захворювання. Хоч у 2022 році кількість захворювань на кашлюк не фіксували зовсім.

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Захворювання передається повітряно-краплинним шляхом, коли хвора людина кашляє чи чхає. Інфіковані люди найбільше заразні приблизно до 2 тижнів після початку кашлю. Антибіотики можуть скоротити час, протягом якого людина заразна.

Смерті через кашлюк рідкісні, найчастіше вони відбуваються у немовлят. Ось чому так важливо, щоб вагітні жінки та інші люди, які матимуть тісний контакт із немовлям, були щеплені від кашлюку.

Симптоми кашлюку

Після зараження кашлюком симптоми з'являються приблизно через 7 – 10 днів, хоча іноді це може зайняти більше часу. Спочатку вони зазвичай слабо виражені та нагадують симптоми звичайної застуди:

нежить;

закладеність носа;

червоні очі, що сльозяться;

жар;

кашель.

Через тиждень – два симптоми стають більш вираженими. Густий слиз накопичується в дихальних шляхах, викликаючи неконтрольований кашель. Сильні та тривалі напади кашлю можуть:

провокувати блювання;

призвести до почервоніння чи посиніння обличчя;

викликати сильну втому.

У немовлят кашлю може не бути. Натомість їм може бути важко дихати або вони можуть навіть тимчасово перестати дихати.

Діагностика кашлюку

Лікар зазвичай може поставити діагноз на основі симптомів. Іноді призначають мазок із горла або глибокий мазок із носа. Зразок відправляють у лабораторію та перевіряють на кашлюк. У деяких людей загальний аналіз крові може показати велику кількість лімфоцитів.

Вакцинація проти кашлюку

Найкращий спосіб профілактики кашлюку серед немовлят, дітей, підлітків, вагітних жінок та дорослих – це вакцинація. Вона знижує ризик захворіти.

Щеплення проти кашлюка входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Вакцини закуповуються державним коштом, отже щепити дитину можна безоплатно в медичному закладі. Потрібно лише звернутися до свого сімейного лікаря.

Схема щеплення:

перша доза – 2 місяці;

друга доза – 4 місяці;

третя доза – 6 місяців;

четверта доза – 18 місяців.

Лікування кашлюку

Немовлят зазвичай госпіталізують для лікування, оскільки кашлюк більш небезпечний для цієї вікової групи. На ранніх стадіях захворювання кашлюк лікують антибіотиками. На пізніших стадіях бактерії вже зникають з організму, хоча симптоми зазвичай ще залишаються. Це відбувається тому, що бактерії вже завдали шкоди організму.