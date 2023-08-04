Накануне в Луцком районе Волынской области произошло трагическое событие: 2-месячный ребенок умер от осложнения коклюша. В регионе высок рост заболеваемости этим опасным заболеванием. Хотя в 2022 году количество заболеваний коклюшем не фиксировали вовсе.

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Заболевание передается воздушно-капельным путем, когда больной кашляет или чихает. Инфицированные люди наиболее заразны примерно до 2 недель после начала кашля. Антибиотики могут сократить время, в течение которого человек заразен.

Смерти из-за коклюша редки, чаще всего они происходят у младенцев. Вот почему так важно, чтобы беременные женщины и другие люди, имеющие тесный контакт с младенцем, были привиты от коклюша.

Симптомы коклюша

После заражения коклюшем симптомы появляются примерно через 7 – 10 дней, хотя иногда это может занять больше времени. Сначала они обычно слабо выражены и напоминают симптомы обычной простуды:

насморк;

заложенность носа;

слезящиеся красные глаза;

жар;

кашель.

Через неделю – два симптома становятся более выраженными. Густая слизь накапливается в дыхательных путях, вызывая неконтролируемый кашель. Сильные и длительные приступы кашля могут:

провоцировать рвоту;

привести к покраснению или посинению лица;

вызвать сильную усталость.

У грудных детей кашля может не быть. Им может быть тяжело дышать или они могут даже временно перестать дышать.

Диагностика коклюша

Доктор обычно может поставить диагноз на основе симптомов. Иногда назначают мазок из горла или глубокий мазок из носа. Образец отправляют в лабораторию и проверяют на коклюш. У некоторых людей общий анализ крови может показать большое количество лимфоцитов.

Вакцинация против коклюша

Лучший способ профилактики коклюша среди младенцев, детей, подростков, беременных женщин и взрослых – это вакцинация. Она снижает риск заболеть.

Прививка против коклюша входит в Национальный календарь профилактических прививок. Вакцины закупаются за государственный счет, так что прививать ребенка можно безвозмездно в медицинском учреждении. Нужно только обратиться к своему семейному врачу.

Схема прививки:

первая доза – 2 месяца;

вторая доза – 4 месяца;

третья доза – 6 месяцев;

четвертая доза – 18 месяцев.

Лечение коклюша

Младенцев обычно госпитализируют для лечения, поскольку коклюш более опасен для этой возрастной группы. На ранних стадиях заболевания коклюш лечат антибиотиками. На более поздних стадиях бактерии уже исчезают из организма, хотя симптомы обычно еще остаются. Это происходит потому, что бактерии уже нанесли вред организму.