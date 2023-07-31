Более 230 жителей Перу заподозрили синдром Гиена – Барре (СГБ) – достаточно редкое состояние, при котором иммунная система поражает собственные периферические нервы. У 100 человек диагноз подтвердился, четыре человека скончались (коэффициент летальности (CFR) – 1,7%).

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Вспышка синдрома Гиена – Барре

8 июля в Перу объявили чрезвычайное положение в области здравоохранения. Причину роста числа заболевших пока не определили. ВОЗ рекомендовала остальным странам не забывать вести постоянный мониторинг пациентов с неврологическими заболеваниями, чтобы вовремя определить вспышку.

В этом году, с 10 июня по 15 июля, выявили 130 случаев (56%). Впоследствии количество пациентов, у которых диагностировали эту острую аутоиммунную воспалительную болезнь, продолжило расти. В соседних с Перу странах такой проблемы нет.

В зоне риска оказались люди старше 30 лет (158 случаев), на детей в возрасте до 17 лет пришлось 19% случаев (44). Большая часть больных – мужчины (133 случая, 57,6%). У первых 130 пациентов симптомы походили на желудочно-кишечные и респираторные инфекции, также у них отмечали лихорадку. В 72,3% этих случаев (94) врачи наблюдали прогрессирующий восходящий паралич.

В 2019 году виновником оказался кишечный патоген Campylobacter jejuni – возбудитель кампилобактериоза, выступающий и одним из ведущих триггеров СХБ. В этот раз Campylobacter jejuni лабораторно подтвердили в 14 из 22 образцов (63%), исследованных с июня по июль.

Что известно о синдроме Гиена – Барре

По словам экспертов, даже если за новой вспышкой снова стоит C. jejuni, неясно, как происходит распространение. Также вызывает вопрос то, что у одних людей СХБ развивается, а у других нет. Вероятно, роль играют разные факторы, в том числе генетическая изменчивость иммунных реакций каждого человека, фазовая изменчивость (способность некоторых бактерий изменять свои поверхностные антигены) и разная активность антител. Кроме того, ученые предполагают, что один патоген не может запускать СГБ и в действие вступают сопутствующие инфекции.

Так, синдрому Гийена-Барре в большинстве случаев предшествует заболевание верхних дыхательных путей или ЖКТ. Синдром характеризуется разной степенью тяжести, чаще всего приводя к летальному исходу. Это наиболее распространенная форма так называемого острого вялого паралича: его признаки – нарушение активных движений, отсутствие мышечных рефлексов (арефлексия), повышенный уровень белка в спинномозговой жидкости.

Каких-либо лекарств против СХБ пока нет. Однако выздороветь можно: пациенты получают поддерживающее лечение, чтобы ослабить симптомы и сократить продолжительность болезни – иммунотерапию (замещение плазмы для удаления антител из крови или внутривенное введение иммуноглобулина).