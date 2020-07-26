Північна Корея вперше за весь час пандемії офіційно повідомила про наявність підозри інфікування коронавірусом. Це чоловік, який начебто нелегально перетнув кордон із боку Південної Кореї. Кім Чен Ин скликав екстрене засідання правлячої верхівки: міркують про повну ізоляцію міста Кесон, де перебуває, ймовірно, хворий.

Пандемія коронавірусу офіційно оголошена з березня 2020 року, але у Північній Кореї хворих не було – так там заявляли. Мовляв, повністю вдалося запобігти проникненню хвороби у країну.

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Усе змінилося, як пише KCNA (державне інформаційне агентство КНДР) 24 липня, коли виявили чоловіка з симптомами, схожими на коронавірусні.

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19 липня чоловік, який три роки тому виїхав – фактично, втік – до Південної Кореї, чомусь вирішив звідти повернутися. І при цьому кордон перетнув потайки та незаконно.

чоловік, який три роки тому виїхав – фактично, втік – до Південної Кореї, чомусь вирішив звідти повернутися. І при цьому та незаконно. І все б нічого, але знайшли його аж 24 липня, коли він вже встиг поспілкуватися з багатьма людьми, зокрема й у місті Кесон. Причому у чоловіка цього – симптоми, схожі на COVID-19.

Зауважимо, північнокорейські ЗМІ щедрі на красиві слова у бік Ким Чен Ина, але дуже скупі на опис конкретних ситуацій. Зокрема й у цьому випадку в KCNA не описали, як саме обстежували людину з підозрою:

Мовилося лише про " кілька медичних перевірок секрету верхніх дихальних органів і крові ", у результаті яких " отримали невизначений результат" .

", у результаті яких " . А це, мовляв, спонукало владу ізолювати того чоловіка та почати відстежувати його контакти.

Якщо підозру підтвердять, це буде перший випадок, офіційно визнаний владою КНДР. 26 липня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин скликав екстрене засідання політбюро ЦК Робітничої партії, щоб вирішити, що тепер робити.

Кім Чен Ин, як пише ЗМІ, заявив таке:

Виникла небезпечна ситуація, яку можна розглядати як атаку шкідливих вірусів.

Необхідно запровадити запобіжні заходи для повного блокування міста Кесон.

Запустити в дію загальнонаціональну систему запобігання надзвичайним ситуаціям.

Що конкретно означає це формулювання – наразі не відомо, як і те, чи підтвердять підозру на коронавірус у північнокорейця.

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