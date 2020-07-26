Северная Корея впервые за время пандемии официально сообщила о наличии подозрения на инфицирование коронавирусом. Это мужчина, который якобы нелегально пересек границу со стороны Южной Кореи. Ким Чен Ын созвал экстренное заседание правящей верхушки: рассуждают о полной изоляции города Кэсон, где находится, вероятно, больной.

Пандемия коронавируса официально объявлена с марта 2020 года, но в Северной Корее больных не было – так там заявляли . Мол, полностью удалось предотвратить проникновение болезни в страну.

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Все изменилось, как пишет KCNA (государственное информационное агентство КНДР) 24 июля, когда обнаружили мужчину с симптомами, похожими на коронавирусные.

Подозрение на коронавирус в КНДР: как все было

19 июля мужчина, который три года назад уехал – фактически, бежал – в Южную Корею, почему-то решил оттуда вернуться. И при этом границу пересек тайком и незаконно.

И все бы ничего, но нашли его аж 24 июля, когда он уже успел пообщаться со многими людьми , в том числе и в городе Кэсон. Причем у мужчины этого – симптомы, похожие на COVID-19.

Заметим, северокорейские СМИ щедры на красивые слова в сторону Ким Чен Ына, но очень скупы на описание конкретных ситуаций. В том числе и в этом случае в KCNA не описали, как именно обследовали человека с подозрением:

Говорилось лишь о " нескольких медицинских проверках секрета верхних дыхательных органов и крови ", в результате которых " получен неопределенный результат" .

А это, мол, побудило власти изолировать того мужчину и начать отслеживать его контакты.

Если подозрение подтвердят, это будет первый случай, официально признанный властями КНДР. 26 июля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро ЦК Рабочей партии, чтобы решить, что теперь делать.

Ким Чен Ын, как пишет СМИ, заявил следующее:

Возникла опасная ситуация, которую можно рассматривать как атаку вредоносных вирусов.

Необходимо ввести меры для полного блокирования города Кэсон.

Запустить в действие общенациональную систему предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Что конкретно означает эта формулировка – пока не известно, как и то, подтвердят ли подозрение на коронавирус у северокорейца.