У Києві оголосили карантин через амброзію. Це передбачає комплекс спеціальних заходів.

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Що відомо про карантин в Києві

Карантин охопить всю територію столиці. Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Що таке амброзія Пилок амброзії викликає алергічний риніт (сінну гарячку). Амброзія полинолиста – один з найнебезпечніших бур'янів-алергенів, розповсюдження якої на території України почалося в 1960-1970-х роках з Криму. На початку XXI ст. амброзія поширилась на значній території України та на південному заході Росії.

Впровадження карантину передбачає певні заходи. Зокрема: