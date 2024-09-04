В Киеве объявили карантин из-за амброзии. Это предусматривает комплекс специальных мероприятий.

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Что известно о карантине в Киеве

Карантин охватит всю территорию столицы. Об этом сообщил Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Что такое амброзия Пыльца амброзии вызывает аллергический ринит (сенную лихорадку). Амброзия полыннолистная – один из самых опасных сорняков-аллергенов, распространение которой на территории Украины началось в 1960-1970-х годах из Крыма. В начале XXI в. амброзия распространилась на значительной территории Украины и на юго-западе России.

Внедрение карантина предусматривает определенные меры. В частности: