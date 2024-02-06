Зокрема, фахівці міського центру контролю та профілактики хвороб надають послуги з дезінфекції, дезінсекції та дератизації.

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Чому виникла проблема

Це досить сезонна справа: восени-взимку у житлових та приватних будинках, складах, гаражах, виробничих приміщеннях активізуються шкідники. Річ у тім, що миші, щури та таргани шукають тепла і їжі, а тому переходять ближче до людей.

Небезпека в тому, що окрім матеріальних збитків, як от пошкодження продуктів та запасів, унаслідок контактування з посудом та іншими поверхнями, шкідники можуть розповсюджувати небезпечні хвороби: лептоспіроз, туляремію, грибкові інфекції, сказ тощо.

Фахівці закликали підтримувати чистоту в приміщеннях та проводити профілактичні заходи. Втім, за допомогою у цьому все ж можна звернутись до професіоналів.

Куди звертатись киянам

Якщо у вас в будинку чи на земельній ділянці активізувались шкідники, ви можете замовити послуги дезінфекції, дератизації та дезінсекції. Для цього у центрі радять звернутися до відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб, їх телефони: (044) 400-62-03, або (067) 608-56-93.